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Madrid, 28 nov (EFE).- Un total de 38.616.949 electores están convocados a las urnas mañana, domingo, para elegir a 350 diputados y 209 senadores en unas elecciones generales, las decimoséptimas que se celebran en España, en las que, por primera vez, se podrá votar con un DNI digital.

Desde las 09.00 y las 20:00 horas, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en una cita en la que 1.615.034 personas están llamados a votar por primera vez en unas elecciones generales.

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Y a partir de las 21:00 horas de esa misma noche, al cierre de los colegios electorales en Canarias, comenzará a difundirse la información provisional de resultados que podrían conocerse en torno a las 22:30 horas, según las previsiones del Ministerio del Interior.

Del total de ciudadanos con derecho a voto, 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero.

El jueves 26 de noviembre fue el último día en el que los españoles residentes en el extranjero pudieron votar en los consulados para unas elecciones en las que el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los 163.355 descendientes de exiliados que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos.

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La mayor parte de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar se encuentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

Respecto al voto por correo, han sido admitidos 1.012.033 votos emitidos para las elecciones del domingo, lo que supone un 8,86 % más que los 929.674 de las generales del 10 de noviembre de 2019, la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año.

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Por primera vez en un proceso electoral en España se podrá hacer uso del DNI digital para ejercer el voto, para lo que el Ministerio del Interior ha dotado a las mesas electorales de los dispositivos de lectura necesarios (más de 60.000 terminales).

Así, la persona que desee identificarse con su teléfono móvil mediante la aplicación MiDNI deberá abrir la aplicación delante de la Mesa y obtener en ese momento el código QR temporal generado por Policía Nacional, que certifica la autenticidad de los datos. La Mesa dispondrá de un dispositivo móvil que tendrá incorporado el verificador QR de MiDNI y que le permitirá comprobar la identificación de forma segura mediante la lectura del código.

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Para la jornada, se constituirán 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales electorales, en los que se han repartido 210.000 urnas.

Unas mesas electorales que contarán con 549.297 miembros entre titulares -183.099- y suplentes.

En cuanto al material distribuido entre los colegios electorales, además de las 210.000 urnas, habrá 86 millones de sobres fabricados por la Administración del Estado.

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Para los escaños de los 350 diputados y 209 senadores que serán elegidos este domingo, hay 1.939 candidatos hombres titulares al Congreso de los Diputados y 1.881 mujeres. Mientras, para el Senado hay 447 candidatos titulares hombres y 355 mujeres.

El presupuesto para la celebración de las elecciones generales del próximo domingo asciende a 243,4 millones de euros, según los datos del Ministerio del Interior.

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Una cifra que supone un incremento de 23 millones respecto a la de los últimos comicios, los del 23 de julio de 2023, que tuvieron un presupuesto de 220,8 millones de euros.

De los 243,4 millones de euros, la mayor partida es para el operador postal, ya que el gasto para ello es de 104 millones, el 42,73 %.

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Otros 89,5 millones (el 36,78 %) están destinados al gasto de administraciones públicas, mientras que 36 millones (14,81 %) es para logística electoral, casi 11 (4,52 %) para difusión del escrutinio provisional y telecomunicaciones, y 2,8 (1,17 %) millones se reservan para imprevistos.

Un total de 100.727 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad integrarán el dispositivo especial de seguridad de las elecciones generales de este domingo, lo que supone un despliegue superior en un 11,5 por ciento al de los anteriores comicios de julio de 2023.

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Participarán 30.036 integrantes de la Policía Nacional y 50.373 guardias civiles, más de 5.500 mossos d’Esquadra; 320 agentes de la Policía Foral de Navarra y un centenar del Cuerpo General de la Policía de Canarias. La Ertzaintza no ha facilitado datos de su despliegue a la Secretaría de Estado de Seguridad.

También tomarán parte 14.144 agentes de las distintas policías locales, en sus respectivos términos municipales. EFE

(foto) (vídeo)