Guardar

Madrid, 28 nov (EFE).- Cuatro días después de las elecciones generales, el próximo 3 de diciembre, se celebrará una votación más sigilosa en la Real Academia Española (RAE) para decidir, en un pleno a puerta cerrada, si el actual director, Santiago Muñoz Machado, renueva por un tercer mandato o cede el mando a un sucesor.

Muñoz Machado, elegido por primera vez en 2018, precisaría dos tercios de los votos de los académicos para ser elegido, una mayoría que podría conseguir, aunque va muy ajustado y no lo tiene garantizado, según distintas fuentes consultadas por EFE.

PUBLICIDAD

Si no lo consigue y ningún otro académico obtiene la mayoría absoluta en la primera votación, se abriría la semana siguiente un nuevo proceso, tal y como establecen los estatutos de la academia.

En estas elecciones no hay candidaturas como tales sino que éstas se van fraguando en conversaciones privadas en un procedimiento que se parece más al de un cónclave papal, con votaciones secretas.

PUBLICIDAD

En caso de abrirse una nueva ronda con otros candidatos, el ganador precisaría la mayoría absoluta y, si no la alcanzara, la normativa prevé otra votación más la semana siguiente con los tres académicos más votados.

Hasta 2006, los estatutos y el reglamento de la RAE fijaban un tope de dos mandatos consecutivos -de cuatro años cada uno- para el director, pero en ese año se introdujo una modificación para permitir la continuidad en aquel momento de Víctor García de la Concha, fijando una mayoría de dos tercios de los votos emitidos para conseguirlo.

PUBLICIDAD

La incertidumbre actual es inédita. En este momento hay ocupadas 43 de las 46 sillas de académicos de número. Álex Grijelmo aún no ha tomado posesión de la suya, está previsto que lo haga el 13 de diciembre, y hay dos plazas más pendientes de convocar.

De esos 43 tienen derecho a voto -presencial o por correo- aquellos que hubieran asistido a doce sesiones durante el año inmediatamente anterior al día de la elección, lo que excluye las incorporaciones más recientes: el escritor Sergio Ramírez y la filóloga Cristina Sánchez.

PUBLICIDAD

Jurista, ensayista, historiador -tiene el Premio Nacional de Ensayo y el de Historia- y miembro también de otras dos academias -la de Jurisprudencia y la de Ciencias Morales y Políticas-, Muñoz Machado ha sido reconocido por haber sacado a la RAE de la grave crisis financiera en la que se encontraba en 2018, a causa de la caída de ventas de diccionarios y gramáticas y de un recorte acumulado de la aportación del Estado de un 60 % en una década.

Muñoz Machado logró recuperar la estabilidad financiera, tanto a través de los presupuestos generales del Estado -con una inyección extraordinaria de unos 5 millones anuales a partir de 2019-, como de aportaciones de entidades privadas a través de la Fundación pro-RAE.

PUBLICIDAD

Además, ha impulsado la digitalización de proyectos y del funcionamiento interno de la Academia y la implantación de la inteligencia artificial mediante acuerdos con grandes empresas tecnológicas.

En lo estrictamente lingüístico, bajo su mandato se han renovado las principales obras de la RAE, desde la Gramática a la vigesimocuarta edición del Diccionario de la Lengua Española, presentada hace pocas semanas, y se ha dado un primer impulso al Diccionario Histórico.

PUBLICIDAD

No obstante, en los últimos tiempos han aumentado las voces críticas que dicen echar de menos los tiempos en que en los plenos se debatía sobre palabras y que consideran conveniente una renovación y un cambio de perfil, más cercano a los lingüistas, según las fuentes consultadas.

Las críticas afloraron el año pasado, en torno a la celebración del Congreso de la Lengua en Arequipa (Perú), cuando el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, criticó que la RAE no esté en manos de un filólogo, sino de un "experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias".

PUBLICIDAD

García Montero apuntó que las tiranteces tenían que ver con "el sucesor" que estaba preparando la RAE y, sin cámaras de por medio, nombró a ese supuesto sucesor: el periodista y académico Juan Luis Cebrián, quien ya disputó la dirección de la RAE a Muñoz Machado en las elecciones de 2018.

Otras fuentes apuntan a la probabilidad de que salga un candidato con un perfil más filológico. En todo caso, lo primero, el próximo jueves, será la reválida de Muñoz Machado.

PUBLICIDAD

Además del director, en estos comicios se renovarán otros tres miembros de la junta directiva: el bibliotecario y dos vocales. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023864496)