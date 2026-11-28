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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El español Álvaro Carpe (KTM) ha dominado la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3, que se ha disputado en el circuito Ricardo Tormo y en la que el campeón del mundo, Máximo Quiles (KTM), se ha ido al suelo hasta en dos ocasiones, en las curvas tres y siete del trazado.

Una vez más, se repitió la historia en los primeros minutos de la segunda sesión libre, pues la temperatura tan fría del asfalto provocó numerosas caídas, la primera de ellas del hispano argentino Valentín Perrone (KTM), al que luego siguió el malasio Hakim Danish (KTM) y el británico Eddie O'Shea (Honda), con la zona de la curva diez como el punto más crítico del trazado.

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Otra vez en la curva diez, quien se fue al suelo fue el protagonista de la primera jornada, David Almansa (KTM), uno de los principales favoritos para conseguir la 'pole position', que sería la novena de la temporada y por entonces en la segunda posición, tras el campeón Máximo Quiles (KTM).

Aunque Almansa no se produjo daños físicos, la moto sí resultó dañada, lo que obligó a sus mecánicos a trabajar a destajo para conseguir ponerla a punto y defender la segunda posición de la tanda.

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Máximo Quiles fue la siguiente víctima propiciatoria de la temperatura del asfalto, pues se fue al suelo en la curva tres después de ver anulado su mejor tiempo, lo que le devolvía a la tercera plaza, ahora con Álvaro Carpe (KTM) como nuevo líder de la segunda tanda libre de pruebas, con un tiempo de 1:37.393.

Quiles pudo continuar sobre la moto y regresar a pista, aunque pocos instantes después volvió a irse por los suelos en la curva siete, lo que le forzó ya a entrar en su taller y reparar los daños que se produjeron en el percance y sin tiempo material para regresar a pista.

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Carpe dominó la tanda, por delante de Almansa, Quiles, Adrián Fernández (Honda), Brian Uriarte (KTM), con 'repóquer' español en las cinco primeras posiciones y el finlandés Rico Salmela (KTM), sexto, primer piloto no 'local'. EFE