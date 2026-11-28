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Ceuta, 28 nov (EFE).- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha prestado 2.004 asistencias sanitarias a migrantes en los diez últimos días dentro del dispositivo especial puesto en marcha para atender la presencia en la ciudad de miles de personas desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Este organismo sanitario ha informado en un comunicado de que las atenciones se han producido entre el 17 y el 26 de noviembre, ambos inclusive, y de ellas, 1.154 corresponden a los dispositivos de Atención Primaria y el 061, mientras que 850 se refieren al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta.

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El balance recoge la actividad asistencial desarrollada durante diez jornadas consecutivas y las cifras se refieren a asistencias prestadas y no necesariamente a personas distintas, dado que un mismo paciente puede requerir atención en más de una ocasión.

Ingesa mantiene una respuesta coordinada entre los puntos de atención a la población migrante, los servicios de urgencias extrahospitalarias, el 061 y el Hospital Universitario de Ceuta para atender las necesidades sanitarias y preservar la actividad ordinaria del área sanitaria.

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La organización de los recursos y el seguimiento diario de la demanda permiten adaptar la atención a las necesidades de cada jornada, con la participación de los profesionales sanitarios de Atención Primaria y Atención Especializada.

La jornada de más actividad fue el 17 de noviembre con 242 asistencias, 153 en Atención Primaria y 061, y otras 89 en el hospital.

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Actualmente permanecen tres migrantes hospitalizados, uno de ellos en Hospitalización Médica, otro en Psiquiatría y un tercero en el Área Quirúrgica.

El Ingesa ha aclarado que el balance incluye también 208 vacunaciones y 89 pruebas de ortopantomografías. EFE