02/07/2026 El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, y el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, firman el acuerdo de gobierno para Andalucia. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

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Andalucía afronta con las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre una nueva cita con las urnas seis meses después de los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo que dieron paso al primer gobierno de coalición entre PP y Vox al quedarse Juanma Moreno a tres escaños de reeditar la histórica mayoría absoluta en el Parlamento andaluz alcanzada en junio de 2022.

El resultado andaluz volverá a tener una importancia clave para decidir la victoria de los comicios del 29N en el conjunto de España. No en vano, cerca de 6,83 millones de andaluces vuelven a estar convocados a votar para elegir a 60 diputados en el Congreso --uno menos que en las últimas generales porque Cádiz pierde un escaño por población-- y a 32 senadores con un peso decisivo en la configuración de las futuras cámaras legislativas.

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En los últimos comicios generales, celebrados el 23 de julio de 2023, el PP fue la fuerza más votada en la comunidad con el 36,4% de los votos, que se tradujeron en 25 escaños, mientras que el PSOE concentró casi el 33,5% de los sufragios que le permitieron lograr 21 escaños en el Congreso procedentes de provincias andaluzas. Los populares ganaron en todas las provincias salvo Sevilla, que sigue siendo la única en que el PSOE ha ganado en todas las elecciones generales.

Las otras dos formaciones que obtuvieron en 2023 diputados en la Cámara baja por provincias andaluzas fueron Vox, que logró nueve diputados tras recibir el 15,3% de los votos y ahora afronta el 29N como socio del PP en el Gobierno andaluz tras su avance en las autonómicas; y Sumar, que consiguió seis escaños y casi el 12% de los sufragios, y que este domingo concurre dividida entre Frente Amplio y Podemos.

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Adelante Andalucía, que en las últimas generales sólo concurrió por la provincia de Cádiz, encara este 29N con el viento de cara tras su espectacular avance en las autonómicas de mayo, donde logró grupo parlamentario propio con ocho escaños superando ampliamente a la coalición Por Andalucía (integrada por IU, Sumar y Podemos).

EL 'EFECTO MORENO' DE NUEVO A PRUEBA TRAS EL PACTO CON VOX

Las principales incógnitas a despejar en las urnas en Andalucía son el respaldo que logran PP y Vox en Andalucía tras su primer gobierno de coalición en la Junta seis meses después de las autonómicas; el nivel de apoyo que logra el PSOE en generales tras registrar su suelo histórico en mayo con María Jesús Montero; y comprobar si se confirma el avance de Adelante Andalucía con su irrupción en el futuro Congreso de los Diputados a costa de Frente Amplio.

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El líder del PP-A, Juanma Moreno, afronta una nueva cita electoral como presidente de la Junta con el reto de contribuir de forma decisiva al triunfo de Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional, para lo que se ha implicado en primera persona en una campaña que casi ha convertido en una 'segunda vuelta' de las autonómicas protagonizando actos a diario en las ocho provincias y donde solo ha coincidido con el candidato del PP a Moncloa en el cierre en Sevilla.

Todas las encuestas salvo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) coinciden en vaticinar el quinto triunfo consecutivo del PP en las urnas este 29N en Andalucía aunque con un resultado ligeramente inferior a julio de 2023 y a los 25 escaños con que ha contado en el Congreso en la última legislatura.

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El escenario es mucho menos halagüeño para el PSOE-A, que encara este 29N tras registrar su peor resultado histórico en autonómicas de la mano de María Jesús Montero aunque se encomienda al mensaje de remontada lanzado por Pedro Sánchez en campaña, que abrió en Sevilla con un mitin en el que se estrenó como oradora su esposa, Begoña Gómez, y ha repetido presencia al inicio de la última semana de campaña en Córdoba.

En el tradicional granero de voto socialista en España el PSOE sólo ha dejado de ser en tres ocasiones la fuerza más votada en generales y obtuvieron su peor resultado en 2016 con 20 escaños en el Congreso. Únicamente el CIS augura un triunfo socialista el 29N en Andalucía y el resto de sondeos le sitúan por debajo de los 21 diputados de la última legislatura.

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VOX Y ADELANTE ANDALUCÍA AL ALZA

Por su parte, Vox quiere dar un paso más en Andalucía y contribuir decisivamente este 29N a trasladar a Moncloa el gobierno de coalición que mantiene con Juanma Moreno en la Junta. Si en mayo logró evitar una nueva mayoría absoluta del PP-A y entrar en el Ejecutivo siguiendo la estela de sus compañeros en Extremadura y Aragón, ahora todas las encuestas le sitúan por encima de los nueve diputados que logró en julio de 2023.

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Santiago Abascal ha participado en dos actos públicos en Andalucía los dos sábados de campaña, en Almería y Sevilla. Manuel Gavira y el resto de referentes de Vox en la comunidad han evitado el 'cuerpo a cuerpo' con Juanma Moreno y el PP para preservar la coalición de gobierno en la Junta, como vienen haciendo desde el verano, y no poner en riesgo un posible pacto entre Feijóo y Abascal en Moncloa.

A la izquierda del PSOE se amplía la división respecto a las últimas elecciones generales, ya que la candidatura de Sumar en julio de 2023 se divide ahora entre Frente Amplio y Podemos mientras que Adelante Andalucía concurre esta vez por todas las provincias tras hacerlo únicamente por Cádiz hace tres años y medio.

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Liderados por su portavoz parlamentario, José Ignacio García, y con candidaturas encabezadas por militantes sin experiencia institucional previa, Adelante Andalucía aspira a seguir la senda marcada en las autonómicas de mayo y estrenarse con fuerza en el Congreso de los Diputados, donde las encuestas coinciden en darle entre dos y cinco escaños con presencia en provincias como Sevilla, Málaga y Cádiz.

Por su parte, Frente Amplio se abona al efecto "remontada" provocado por la intervención de su candidata, Ada Colau, en el debate 'a cuatro' para mantener alguno de los seis escaños que logró Sumar por Andalucía en julio de 2023 tras una campaña en la que Colau sólo ha visitado Sevilla y el protagonismo ha estado compartido entre el líder federal de IU y portavoz parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, que concurre como número tres al Congreso por Madrid, con presencias puntuales del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.

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A diferencia de las autonómicas de mayo, Podemos ha optado este 29N por concurrir en solitario por Andalucía y su líder y candidata a Moncloa, Irene Montero, sólo ha visitado Sevilla en campaña, en la que también ha participado en Andalucía su portavoz en el Congreso, Ione Belarra.

EL SENADO

La batalla andaluza por el Senado presenta novedades significativas en Andalucía este 29N por los acuerdos alcanzados sobre las candidaturas en los bloques de izquierda y derecha. El PSOE fue el primero en cerrar un pacto con Frente Amplio para concurrir en coalición con la papeleta 'Senado de Progreso' por lo que los socialistas ceden el segundo puesto en todas las provincias salvo Sevilla y Huelva.

La respuesta de PP y Vox a este pacto fue otro acuerdo que en Andalucía implica que la formación que lidera Santiago Abascal presenta un sólo único nombre en cuatro provincias (Sevilla, Huelva, Granada y Jaén) mientras que incluye a un candidato como independiente en la lista del PP por Cádiz.

En julio de 2023, PP y PSOE se repartieron los senadores de elección directa por Andalucía. Los populares lograron tres por las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, dos por Huelva y uno por Sevilla. Por contra, los socialistas alcanzaron tres por Sevilla, dos Huelva y uno por las seis provincias restantes.