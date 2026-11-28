27/11/2026 El presidente de Vox y candidato a las elecciones del 29N, Santiago Abascal, interviene durante el acto de cierre de campaña de Vox, a 27 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tachado de "buitre" al socialista Pedro Sánchez, una alusión que ha sido recriminada por la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, mientras que el presidente del Gobierno ha pedido reservar los insultos para los "reality". "Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", ha replicado Abascal. POLITICA Jorge Gil - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al Gobierno y a candidatos a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, que condenen la agresión de una joven de 22 años a la concejal de Vox en Jaca (Huesca), Marta Moreno, al grito de "fascista".

Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en plena vía pública, en la zona de marcha de Jaca. Allí la agresora, que iba acompañada de un grupo de personas, ha propinado un puñetazo en un ojo a la concejal de Vox mientras le gritaba "fascista". La propia detenida ha presentado otra denuncia contra la concejal de Vox en el marco de la misma agresión aduciendo que ella también la había golpeado.

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"Hasta en el día de reflexión utilizan la violencia política", ha lamentado el presidente de Vox en un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press.

Abascal ha "exigido" al Gobierno y a los demás candidatos la condena de esta agresión , al tiempo que ha pedido a todos los españoles que mantengan la calma y la determinación en estas horas tan importantes .

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