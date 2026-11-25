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Barcelona, 25 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, ha augurado que si el líder de Vox, Santiago Abascal, logra ser vicepresidente del Gobierno tras el 29N, copiará la fórmula de Donald Trump y desplegará "un ICE" por las calles de España para "perseguir" a migrantes, feministas y personas Lgtbi.

En una entrevista con EFE, Colau se ha mostrado convencida de que, si tiene poder para ello, Abascal implantará un sistema similar al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, cuyos métodos expeditivos han recibido críticas por el uso de la fuerza en sus operaciones.

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"A mí, como persona progresista, pero también como mujer, como persona del colectivo Lgtbi, como ciudadana democrática, me pone los pelos de punta pensar que Abascal pueda ser vicepresidente de este país", ha afirmado.

Colau ha recordado que uno de los "referentes" de Abascal es el presidente estadounidense, Donald Trump, que "ha puesto al ICE a perseguir a gente por la calle, a detener, a torturar, incluso a asesinar a gente inocente por su color de piel o porque son Lgtbi o por lo que sea".

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"Eso es lo que podría hacer Abascal si llega a la vicepresidencia de este Gobierno: poner un ICE en las calles de nuestras ciudades", ha alertado.

Otro de los "referentes" internacionales de Abascal, ha recordado, es el presidente argentino, Javier Milei, lo que a su juicio "quiere decir 'motosierra' con los de abajo y hacer más ricos y dar más privilegios a los de arriba".

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A la hora de hacer balance de la acción de gobierno, ha opinado que "el PSOE ha fallado en temas como la vivienda", por lo que es "un error hacer un discurso triunfalista" en este asunto.

A su entender, "lo que mejor ha salido del Gobierno ha sido aquello que se impulsaba desde los Ministerios donde están las fuerzas políticas que hoy están en Frente Amplio".

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De hecho, según Colau, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "presume de medidas" impulsadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo, o por el ministro Pablo Bustinduy, como el aumento de recursos para la dependencia.

De cara al 29N, ha destacado que, en territorios como Asturias, Málaga, Zaragoza, Valencia o Canarias, donde según las encuestas sus candidaturas se disputan un escaño con Vox, votar a Frente Amplio va a ser "doblemente útil", tanto para "entrar con fuerza" en un nuevo Gobierno progresista como para "evitar un Gobierno de derechas".

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Colau, que este miércoles acudirá a la manifestación convocada en Madrid "contra las violencias machistas", ha abogado por la defensa de los derechos fundamentales frente a Vox, que, según ha alertado la candidata, quiere "atentar contra la mayoría social trabajadora, no solo contra los inmigrantes, las personas Lgtbi o las mujeres".

Ante la "idea aterradora" de que tras las elecciones del 29N se forme un "Gobierno neofascista", ha hecho un llamamiento a una "movilización masiva" para evitar que PP y Vox sumen mayoría.

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También se ha referido al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, de quien ha dicho que "mucha gente quedó decepcionada" al constatar que solo pactaría con Podemos y no habría una sola lista unitaria de las izquierdas para los comicios del próximo domingo.

No obstante, ve "respetable" que Rufián decidiera presentarse solo como candidato de ERC y seguirá considerándolo "un compañero progresista" con el que coincidirá en "un montón de propuestas". EFE

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(Foto) (Vídeo)