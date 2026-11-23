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Toledo, 23 nov (EFE).- Un hombre de 45 años ha fallecido y su hijo, de 27, está ingresado en la UCI del Hospital de Toledo tras una agresión con arma blanca en la vía pública en Yuncler (Toledo).

La agresión ha tenido lugar a las 1:57 horas de este lunes en la calle Injertal de Yuncler, según ha informado a EFE el 112 de Castilla-La Mancha.

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La Guardia Civil ha precisado que uno de los agredidos, de 45 años, ha fallecido, y su hijo, de 27, está ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo.

Ha añadido que están realizando gestiones para localizar al autor de la agresión. EFE