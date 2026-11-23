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Madrid, 23 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros, con el que estiman recaudar unos 2.000 millones anuales y que se destinarán a medidas como una prestación por crianza, más inversión en vivienda y mejores servicios públicos.

Así lo ha anunciado este lunes el candidato del PSOE a la reelección en un mensaje en sus redes sociales, en el que recuerda que la desigualdad de renta se ha reducido "a mínimos históricos", aunque a pesar de ello "el 0,1 % más rico concentra más del 10 % de la riqueza" y "su peso no deja de crecer desde 2010".

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"Muchas de estas grandes fortunas consiguen pagar proporcionalmente menos que una familia trabajadora aprovechando los límites del sistema fiscal", lamenta el PSOE en un comunicado remitido a los medios, en el que hace hincapié en que van a cerrar las vías que "permiten a los ultrarricos reducir su factura fiscal, sin exenciones ni bonificaciones para esquivar el impuesto".

Así, el PSOE ha incluido en su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre este impuesto dirigido a los patrimonios superiores a 100 millones de euros, para que "quienes más tienen contribuyan como les corresponde".

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En un comunicado, el partido remarca que este impuesto "no afectará a las clases medias, a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios" e insiste en que "es un impuesto a unos pocos para mejorar la vida de millones de personas".

"Queremos que España esté a la vanguardia de la justicia fiscal. Defendemos en Europa y en el mundo un impuesto mínimo global a las grandes fortunas, por lo que debemos empezamos aplicándolo en nuestro país", añade el PSOE.

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Además, subraya que "frente a quienes quieren bajar los impuestos a los que más tienen" los socialistas defienden que "quienes más tienen aporten más para financiar el bienestar de todos". EFE