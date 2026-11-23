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(Actualiza la EC1063 con el restablecimiento del servicio en la línea R4)

Barcelona, 23 nov (EFE).- La línea R4 de Rodalies ha recuperado hacia las 8:30 horas el servicio entre Cerdanyola del Vallès y la estación de Fabra i Puig de Barcelona, que se encontraba interrumpido para completar los trabajos de reparación de la catenaria.

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Las demoras en esta línea pueden superar los 30 minutos de media y se espera que los trenes de la R4 recuperen sus frecuencias de paso de manera gradual, según informan Renfe y Adif.

La compañía Renfe mantiene el servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones, con paradas intermedias, y entre Manresa y Terrassa Estació del Nord, también con paradas intermedias, para reforzar el servicio ferroviario.

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Otras líneas que recurren a servicios alternativos por carretera por diversas obras en la infraestructura son la R7, en el entorno de Montcada Bifurcació, con autobuses entre Cerdanyola del Vallès (R4) y Cerdanyola Universitat; y la R13 y R14, entre Lleida Pirineus y La Plana Picamoixons.

En la R3 se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y Figaró, y un servicio complementario por carretera entre Sant Martí de Centelles y Puigcerdà (Girona).

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Asimismo, en la R2, por obras de Adif en el entorno de Castelldefels (Barcelona), los trenes entre Granollers Centre y Castelldefels inician y finalizan su recorrido en Gavà. EFE.