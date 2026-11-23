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Madrid, 23 nov (EFE).- 'Nara', la premiada novela Alandar de Narrativa Juvenil de la escritora Mónica Rodríguez es un homenaje al bibliobús que la Generalitat de Cataluña fletó en mayo de 1938 para acercar los libros a los soldados de la batalla del Ebro, entre ellos a los jóvenes nacidos en 1920, conocidos como la 'Quinta del Biberón'.

En una entrevista con EFE, Rodríguez (Oviedo, 1969), que recoge este martes el premio en la gala de la editorial Edelevives, explica que su novela es "memoria histórica para jóvenes" y está inspirada en esas bibliotecarias (siempre mujeres) que se embarcaron en el bibliobús del Frente, el primero fletado en España, que acercaba la lectura a los hospitales de campaña y a los soldados que combatían en la Guerra Civil.

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Para contar la historia, Rodríguez creó a Nara, una niña de 10 años, que perdió a su familia en la guerra y se refugia en un bosque cercano al río Ebro en busca de su hermano, un soldado que partió al Frente.

Y en una trinchera abandonada, Nara encuentra 'Romancero gitano', el libro de Lorca que, dice la autora, le ayuda a pasar las horas en el bosque hasta que encuentra a un joven soldado herido de la Quinta del biberón, que había querido ser poeta.

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Explica la autora que la novela subraya como la poesía puede "salvar a los protagonistas" y es que Nara "cree que el 'Romancero gitano' está escrito para ella", tal es su identificación con el texto.

Rodríguez publicó su primer libro en 2003 y desde entonces ha escrito más de setenta obras.

Ha recibido numerosos premios, entre otros, el Cervantes Chico por el conjunto de su obra, el Gran Angular, el Premio Anaya, el Edebé y los Premios Ala Delta y Alandar de Edelvives en 2011 y 2016, respectivamente, y en 2024 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

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'El jardín de los balones perdidos' y el miedo al cambio

La escritora Lola Llatas (Valencia, 1979) recoge este martes el premio de literatura infantil Ala Delta por su novela 'El jardín de los balones perdidos', un libro en el que la autora, dice, "hace las paces con su miedo a los cambios".

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En una entrevista con EFE, esta ingeniera de caminos explica que pese haber vivido en siete países y trabajado en lugares tan remotos como las minas de Australia, el desierto de Arabia o el sur de la India, aún no ha superado el miedo a la incertidumbre.

Lo que hace en la novela premiada, explica, es que enfrenta las dos caras del cambio: "Una protagonizada por el niño Luis Alfonso que quiere que todo siga igual en su vida y la anciana Violeta que busca seguir anclada en su pasado, del que tiene mucha añoranza".

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Llatas, que ahora reside en Valencia, añade que la novela aborda más asuntos como las relaciones entre generaciones y el aislamiento: "Estamos en una época en que es muy fácil bloquear a la gente que no piensa como nosotros, pero no nos damos cuenta de que esa puerta se cierra por los dos lados".

La escritora revela que en la gala de recogida del premio pondrá el foco en que "la literatura infantil no es pequeña, ni fácil" porque se dirige da lectores que están descubriendo el mundo y buscando un lugar en él.

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Y recuerda que "las lecturas que marcan nuestra vida no son las que leemos a los 40 años, son las que disfrutas a los 8 o a los 12, o aquellas que te leyeron en la infancia. Lamentablemente esas lecturas se infravaloran bastante".

Llatas es un autora polifacética que escribe también para el público adulto. Ha sido reconocida con el Premio Ignotus (2024) y el Premio Druida del Festival Terramur (2024). En literatura infantil cuenta con dieciséis títulos publicados en editoriales como Algar, Malian Editora o Galeradas. EFE

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