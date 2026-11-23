Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 23 nov (EFE).- El español Marc Márquez ha logrado su objetivo de ser campeón del mundo, por octava vez en MotoGP y la décima en su carrera deportiva, no sin sufrir hasta el último momento, como también deberán hacer los españoles Manuel González e Izan Guevara para dirimir el cetro de Moto2 en la última carrera de la temporada.

PUBLICIDAD

Marc Márquez, después de su caída en la carrera esprint del sábado en Portimao, salió a la carrera del Gran Premio de Portugal del domingo a 'amarrar' el título mundial, y lo hizo, pero no sin un gran sufrimiento que, por momentos, desdibujó al gran campeón que es el piloto de Cervera.

Salió como una exhalación al apagarse el semáforo, como para dejar claro que ahí estaba él, pero cuando los rivales lo empezaron a 'acosar' se olvidó de trifulcas y buscó confirmar el resultado que le hacía falta con precisión casi, casi, matemática.

PUBLICIDAD

No entró en batallas con ninguno de sus rivales, pues el objetivo final era lograr el título mundial y para ello le bastaba la novena posición, siempre y cuando ganase Jorge Martín, pero este iba segundo, con lo que le valía el decimocuarto puesto, pero, por si acaso, Marc Márquez no perdió la octava posición de Brad Binder, por si le hacía falta un 'arreon' final.

Pero ese 'último aliento' que se guardó en el zurrón el ya diez veces campeón del mundo de motociclismo, no le hizo falta. Paradójicamente, uno de los pilotos que habitualmente se entrena con él, el brasileño Diogo Moreira, se fue por los suelos en la última vuelta y, pasase lo que pasase, Marc Márquez ya era campeón del mundo matemático.

PUBLICIDAD

Hasta llegar a ese momento, tuvo que controlar las emociones y también los errores en forma de caída de la carrera esprint del sábado, que como él mismo reconoció posteriormente, pesó mucho tanto en su descanso nocturno, pues apenas durmió "cinco horitas", como durante la mañana del domingo, en los momentos previos a la carrera y también durante la misma.

Pero todo salió bien y al final Marc Márquez pudo sumar un nuevo título mundial, el octavo en MotoGP, con el que iguala en lo más alto de la tabla de esa clasificación con el italiano Giacomo Agostini, que fue quien le hizo entrega en lo alto de una escalinata montada para la celebración, del 'casco de oro' con el que todos los pilotos suelen celebrar la consecución de un campeonato.

PUBLICIDAD

No salieron tan bien las cosas en Moto2 para Manuel 'Manugas' González, que se vio involucrado en una caída durante la disputa de la carrera de Moto2, en la que tuvo la oportunidad de proclamarse campeón del mundo, pero ese incidente le acabó dejando fuera de la competición.

Cuatro pilotos se vieron involucrados en el percance y el peor parado, por lo que se jugaba, fue Manuel González, que no pudo regresar sobre su moto hasta el taller. Está llegó, pero de la mano de unos aficionados y por la vía de servicio, cuando debió entrar por la calle de talleres.

PUBLICIDAD

Decepcionado y sentado en su taller, Manuel González vio cómo su rival más directo, Izan Guevara, al que se le atragantó el circuito de Portimao con su Boscoscuro, sacó un séptimo puesto como mejor resultado que le deja a 4,5 puntos de González.

Así las cosas, tanto Manuel González como Izan Guevara dependen de sí mismos para proclamarse campeones en la última carrera de la temporada, el próximo fin de semana en el 'Ricardo Tormo' de Cheste, escenario del Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

PUBLICIDAD

Y, en Moto3, sigue habiendo un protagonista más que destacado, el líder y ya campeón del mundo Máximo Quiles, quien sabe esperar el momento propicio para asestar el 'golpe de gracia' a sus rivales.

En Portimao sumó su duodécima victoria de la temporada y ya acumula el récord de puntos de la categoría, con 417, que pueden ser más en Cheste el próximo fin de semana. EFE

PUBLICIDAD