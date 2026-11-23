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Magdalena Tsanis

Madrid, 23 nov (EFE).- Hay ideas que le vienen de sueños, otras de recuerdos lejanos, de imaginar cosas que no llegaron a ocurrir o lugares donde nunca estuvo. Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026, abre las puertas de su universo personal y creativo en un documental de Cristina Andreu que se ha estrenado este domingo en el festival Rizoma.

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Rodado en Barcelona, Madrid, Montblanc (Tarragona) y Arenys de Mar (Barcelona), cuatro lugares especialmente vinculados a la vida de la escritora catalana, 'Cristina y los otros mundos' construye un retrato íntimo que se adentra en su infancia, sus viajes junto a su marido, el también escritor Carlos Trías, fallecido en 2007, y su relación con la escritura.

Cuenta Fernández Cubas que de pequeña, en las horas de estudio, prefería leer a Agatha Christie o colarse en la habitación de su hermano para leer 'La isla del tesoro', y que su primera influencia literaria fueron las historias orales que les contaba en la cama, a ella y sus hermanos, la mujer que les cuidaba de pequeños.

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"En la infancia la imaginación cobra una importancia increíble, pero mientras otros, cuando crecemos, la vamos escondiendo, ella ha permitido que siga", dice a EFE Andreu, amiga desde que en 1989 dirigió una adaptación cinematográfica de 'Los altillos de Brumal', su segundo libro de relatos.

El documental se centra también en sus viajes, recorriendo en su juventud América Latina, Grecia, Bucarest (Rumanía) o Berlín (Alemania). "Siempre encontraba sus lugares mágicos, era una forma de viajar dándose tiempo en los lugares, no como turista", señala Andreu.

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Quince días antes de viajar a Egipto terminó de escribir su primer libro de relatos, 'Mi hermana Elba' (1980). Lo llevó a algunas editoriales pero todas lo rechazaron. El cuento no interesaba, se vendía mal.

Pero mientras trabajaba en El Cairo como ayudante de producción en la serie 'Cosmos' de Carl Sagan, su marido regresó a Barcelona y le presentó el manuscrito a Beatriz de Moura, la editora de Tusquets, y esta decidió publicarlo.

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En el documental, la escritora asegura que al principio renegaba de la etiqueta de 'fantástica' hasta que entendió que la suya era una fantasía muy unida a lo cotidiano. "Para mi lo fantástico y lo real se dan la mano, por las noches todos somos fantásticos, el sueño es lo mas fantástico que nos puede ocurrir", dice.

Andreu asegura a que Fernández Cubas le ha enseñado que no hace falta irse "a Narnia" para comprobar que la vida tiene otras dimensiones. "Cuando vas con ella ves cosas que a ti se te han pasado", dice.

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Isabel Coixet, productora del documental, considera que el Cervantes es un premio merecídisimo. "Me parece una mujer con un mundo tan original, tan particular, tan diferente de cualquier autor que escriba en español", ha señalado a EFE.

La cineasta catalana también ha apuntado que escritoras como Mariana Enríquez o Samantha Schweblin tienen una deuda con Cristina Fernández Cubas y ha manifestado su alegría porque, gracias al premio, mucha más gente vaya a descubrirla y a leer sus relatos.

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Fernández Cubas describe el cuento como un género literario donde prima la intensidad frente a la extensión y donde cuenta tanto lo que se dice como lo que se sugiere y lo que no se dice.

"Es una aventura y tiene riesgos; el escritor está siempre en la cuerda floja, como un funambulista sin red", dice, y el lector, "un cómplice, una persona a la que no le gusta que le den las cosas machacadas y pensadas, sino sacar sus propias conclusiones". EFE

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