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Lara Malvesí

Barcelona, 23 nov (EFE).- El calendario de restauración de final de año, que tradicionalmente arrancaba ya en diciembre con las cenas de empresa como previa al maratón navideño, empieza a adelantarse por el éxito de los menús de 'Acción de gracias', especialmente en restaurantes de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

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Un menú de tradición estadounidense que incluye producto de temporada como boniatos y calabazas. Además, claro, del pavo, un plato estrella que implica horas de preparación entre la maceración y el horneado y cuyo corte es tan trascendente en la experiencia de este tipo de cenas que se da a los comensales la posibilidad de empezar a cortarlo como si se tratara de un pastel de boda.

El auge de las cenas de 'Thanksgiving', que este año cae en 26 de noviembre, ha hecho colgar el cartel de "todo reservado" desde hace días en la mayoría de restaurantes que lo ofertan, un número de establecimientos que ha ido aumentando al mismo ritmo que lo han hecho la presencia en España no solo de turistas de EEUU sino también de residentes.

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De 2023 a 2025, según el INE, el número de residentes de ese país en España pasó de 39.000 a 58.000. El año pasado (el último con cifras completas), el número de turistas de EEUU llegó a los 4,45 millones.

En el caso concreto de Barcelona, y según datos del Ayuntamiento de Barcelona a partir de los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera de 2024, en los hoteles de la ciudad ya se alojaban más huéspedes de nacionalidad estadounidense que del resto de España.

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De hecho, el grueso de los restaurantes que ofrecen el menú de 'Acción de Gracias' este jueves, con precios que van de los 55 a los 120 euros, son restaurantes de hoteles, como Urso Hotel, Vincci Sola, The Palace Hotel o el InterContinental en Madrid.

En Barcelona también lo preparan por su parte, entre otros, el Virens del hotel Almanac, Can Bo en el Grand Hotel Central o el restaurante Windsor, cuyo chef, David Rodríguez, ha explicado a EFE que consiguen cada año los pavos por encargo en uno de los puestos tradicionales del Mercado de la Boqueria, junto a la Rambla.

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"Hace ya unos años desde el consulado estadounidense nos pidieron cocinar un pavo y a partir de ahí nos encantó la experiencia y decidimos que ofertaríamos el menú y fue un éxito. Este año reservamos la mayoría de mesas desde hace semanas", ha explicado el cocinero.

Algo similar le ocurrió a Gio Esteve, al frente de Virens, cuando unos turistas estadounidenses alojados en el hotel le pidieron un menú de Acción de Gracias.

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"Es una experiencia muy bonita, muy vistosa. Y su simbología de reencuentro de familiares y amigos que quieren agradecer lo que tienen es también uno de sus secretos", ha añadido Rodríguez, a quien le ayudaron a diseñar el primer menú tradicional de Acción de Gracias dos amigos de Nueva York y California.

"Hay muchas recetas y matices sobre qué especies usar, por ejemplo. Pero al final hemos apostado por recetas muy significativas y tradicionales de ese día que gusten a todo el mundo", ha añadido el cocinero, quien apunta que además de estadounidenses también celebran el día en torno al pavo en su restaurante público local que o tiene algún vínculo con EEUU o siente curiosidad por una fiesta que conoce de la televisión y el cine.

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"Like home or even better" (Como en casa o aún mejor) reza uno de los reclamos. Y es que la mayoría pone toque español a la experiencia. Como en el Somma, en el que acompañan el bollo de maíz ('corn bread') con queso idiazabal ahumado y le dan el toque a la salsa 'gravy' con Jerez. EFE

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