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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha descartado contemplar un escenario en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandone el liderazgo del PSOE tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha reivindicado al jefe del Ejecutivo como "el mejor activo" que tiene el partido.

"El mejor activo que tiene el Partido Socialista, sin ninguna duda, es Pedro Sánchez", ha afirmado este lunes durante 'Los Desayunos del Ateneo', donde ha definido al presidente del Gobierno como un líder "afianzado en la escena internacional" que ha hablado "con decencia, con claridad y con valentía" y cuenta con una "hoja de servicios" que le otorga una credibilidad "muy importante".

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Illa ha realizado estas declaraciones al ser preguntado por quién podría tomar las riendas del PSOE si Sánchez decidiera dar "un paso al lado" en caso de que PP y Vox sumaran una mayoría suficiente para gobernar. "No estoy en ese escenario", ha respondido, antes de insistir en que el objetivo de los socialistas es ganar las elecciones y continuar al frente del Ejecutivo.

A su juicio, Sánchez ha demostrado tener "las agallas" de defender los intereses de los ciudadanos, los trabajadores y las clases medias, así como el Estado del bienestar, las pensiones públicas, la sanidad y el acceso a la vivienda.

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LLAMA A MOVILIZAR EL VOTO

En esta línea, el presidente catalán ha situado la abstención como "el principal adversario" electoral del PSOE en la recta final de la campaña y ha pedido a los ciudadanos que acudan a las urnas este domingo para evitar un "retroceso" en derechos y políticas públicas.

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"Lo que hay que hacer a seis días de ganar las elecciones es movilizar, movilizar, movilizar y movilizar", ha afirmado, antes de advertir de que la abstención "nunca" es neutral y juega a favor de quienes quieren "involucionar", "retroceder" y "recortar derechos".

En este contexto, ha apelado directamente al voto útil y ha pedido a los electores progresistas que concentren su apoyo en las candidaturas lideradas por Pedro Sánchez.

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Aunque ha asegurado que respeta al resto de formaciones progresistas, ha considerado que, en una cita electoral que ha calificado de "muy trascendental", los ciudadanos deben votar directamente a quien puede garantizar tanto la victoria como una mayoría suficiente para gobernar.

"La mejor forma de garantizar que se gana y se gobierna es ir directos a quien puede garantizar esto, que son las candidaturas lideradas por Pedro Sánchez", ha señalado.

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EL DEBATE A CUATRO

Preguntado por el debate electoral a cuatro que afrontará Sánchez este jueves, Illa ha considerado que el presidente debe mantener la misma estrategia que ha seguido hasta ahora y ha valorado su intervención en el 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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"Tiene que ser él mismo", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que ve al jefe del Ejecutivo con "mucha convicción, educación y respeto" en esta recta final de campaña.