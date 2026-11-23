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Madrid, 23 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este lunes que está convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptaría hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña si necesita el apoyo de Junts para gobernar tras el 29N.

En una entrevista en Antena3, Feijóo ha asegurado que en la "España sanchista" el compromiso político es aquello que se dice y "justamente no vas a hacer" y, por tanto, si Sánchez dice que no va a hacer un referéndum significa que sí lo haría.

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Feijóo se ha referido a las palabras de Sánchez en una entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta en la que el presidente garantizó que no aceptará un referéndum de autodeterminación para contar con los apoyos de Junts en el caso de que los necesitara para poder gobernar.

"Confirmación, haría un referendo de autodeterminación porque dijo en su día que no aprobaría la ley de amnistía y lo primero que hizo fue aprobar la ley de amnistía", ha afirmado Feijóo.

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El líder del PP ha reiterado que va a derogar la ley de amnistía para volver "a la España institucional, a la España del Estado de derecho y a la España democrática".

Feijóo ha vuelto a ser preguntado sobre su postura acerca de la ley de eutanasia, que ha levantado algunas ampollas durante la campaña. Según el candidato, no planea derogar la ley sino modificarla para que se regule "la vida digna".

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Así, aquellas partes que sean "correctas" de la actual ley de eutanasia "por supuesto se mantendrán", ha dicho, y se va a añadir "un plus" para garantizar la vida digna.

Feijóo ha vuelto a recordar a Noelia Castillo, la joven de 25 años que falleció en marzo tras recibir la eutanasia después de un largo periplo judicial y ha asegurado que este caso evidenció "que esa ley no está bien planteada".

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Los servicios tienen que funcionar y en el caso de Noelia "fue una concatenación de fallos de los servicios sociales y de los servicios sanitarios", ha afirmado.

Feijóo también se ha referido a la televisión pública y ha dicho que actualmente Televisión Española parece "una televisión norcoreana" y que los informativos "son una vergüenza".

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Además, en Televisión Española hay "una serie de productoras que se están forrando con dinero público", que están cobrando "millones de euros", con independencia de su audiencia.

Por tanto, si llega a la presidencia hará cumplir la ley de las televisiones públicas que se financian con impuestos y se volverá a "la proporcionalidad y a la equidad en el tratamiento informativo".

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Feijóo ha sido preguntado por la postura de Vox, con quien podría tener que pactar para gobernar, sobre la necesidad de derogar las leyes que han desprotegido a los hombres y su opinión sobre la actual ley contra la violencia de género.

El líder del PP ha asegurado que ellos mismos firmaron el pacto de violencia de género con este gobierno y por tanto sus reglas y planteamientos "están claros".

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Aún así, ha añadido, sigue habiendo violencia machista, sigue habiendo huérfanos por violencia machista, parejas en las que hombres asesinan a mujeres y sigue siendo "un problema contra el que hay que luchar".

Pero, ha agregado, el PP no va a luchar "contratando prostitutas con dinero público para aliviar a un ministro" ni con pulseras antimaltrato que no funcionen". EFE

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