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Madrid, 23 nov (EFE).- Una investigación internacional coliderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha creado una enzima capaz de descomponer plásticos muy resistentes, usados para sectores como la automoción, la aeronáutica o la construcción, que no son reciclables.

El trabajo, publicado en la revista Science Advances, demuestra que las enzimas, que actúan como 'pequeñas tijeras moleculares' capaces de romper enlaces químicos específicos, también podrían utilizarse para atacar materiales tan resistentes como estos plásticos, hechos de resinas termoestables de poliéster.

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Actualmente, buena parte de los residuos fabricados con estos materiales termina en vertederos o se incinera, mientras que las alternativas de reciclaje disponibles suelen requerir tratamientos químicos agresivos o un elevado consumo energético.

“Para superar este problema, hemos combinado dos estrategias: por un lado, hemos rediseñado la estructura química de una resina comercial para hacerla más susceptible a la degradación y, por otro, hemos mejorado una enzima natural procedente de un hongo hasta conseguir que rompa enlaces químicos presentes en la resina del plástico”, explica uno de los autores Miguel Alcalde, investigador del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.

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A largo plazo, este enfoque podría contribuir al desarrollo de procesos de reciclaje más sostenibles, capaces de recuperar componentes químicos de las resinas para reutilizarlos en la fabricación de nuevos materiales, sostienen los investigadores.

También podría favorecer el diseño de una nueva generación de plásticos que mantengan su resistencia y durabilidad durante su vida útil, pero que resulten más fáciles de reciclar cuando dejen de utilizarse.

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Desde la EvoEnzyme surgida del CSIC, los investigadores han desarrollado una nueva formulación de una resina comercial, sustituyendo determinados elementos químicos muy resistentes por otros que pudieran ser atacados por enzimas, al tiempo que se conservaban las propiedades resistentes del material.

“Todavía estamos en una fase inicial: hemos demostrado que la estrategia funciona, pero habrá que mejorar considerablemente su eficiencia y eficacia antes de plantear aplicaciones industriales”, concluye Alcalde. EFE

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