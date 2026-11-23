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Vitoria, 23 nov (EFE).- El director deportivo de Kosner Baskonia, Félix Fernández, confirmó este lunes la llegada “inminente” del pívot francés Zach Perrin a la disciplina del conjunto vitoriano procedente de iLerna Lleida.

Aunque resta conocer el acuerdo definitivo con el club catalán y con el jugador, desde la entidad de Vitoria se adelantó que el francés se sumará a la disciplina del técnico, Velimir Perasovic, próximamente, después de que se resuelvan “algunos detalles”.

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El portavoz azulgrana indicó que Zach Perrin tenía una posibilidad de salir en enero a cambio de una cantidad determinada, pero se ha adelantado el fichaje, y desmintió los rumores de que el club vasco vaya a abonar 500.000 euros por este traspaso. “Esa cifra está muy lejos de la realidad”, aseguró Félix Fernández. EFE

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