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Sevilla, 23 nov (EFE).- Ángel Haro, presidente del Betis, considera que "ganar el partido" de Liga de Campeones que su equipo juega mañana en el campo del Slovan de Bratislava "es importante para" asegurarse "estar entre los 24 primeros" y también para, "quién sabe", si es capaz de "conectar algo más arriba".

Así, Haro ha calificado el encuentro de la quinta jornada como "clave en la andadura europea" del Betis, por lo que pidió "no ir con relajaciones" porque el Slovan "es un equipo que suele ganar en su liga", en la que "lleva una racha positiva" y tienen la opción de agarrarse a las opciones de pasar ganando este partido.

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"Como no lo igualemos en intensidad, a pesar de que a priori tenemos más equipo que ellos, vamos a sufrir. No vayamos con la confianza de que está ganado, que hay mucho que trabajar", advirtió el mandatario bético en el aeropuerto de San Pablo antes de despegar hacia la capital eslovaca.

Haro, por otro lado, admitió que el Betis "no hizo un buen partido" el sábado en el campo del Sevilla, pero se prefiere "quedar con lo positivo", que es que "haciendo un mal partido de fútbol", al eterno rival "le da para que solamente puedan empatar en su caso" y su equipo sumó "un punto que, tal y como está la Liga, sirve".

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"Su afición aprieta y es verdad que nos quedamos con las ganas de poder ganar el partido, pero empataron en el descuento. Estuvieron bien, hicieron un buen partido. Ya digo, afortunadamente ahora estamos en una época donde los empates nos saben a tristeza y a ellos los empates les saben a triunfo". añadió el presidente verdiblanco, que lamentó el "error grave" del árbitro por no expulsar a Kike Salas, el a la postre goleador sevillista.

Haro cree que "la ambición siempre es algo positivo" y percibe "una insatisfacción cuando un derbi no se gana", sobre todo porque desde hace "dos o tres años", su club posee "un gasto de plantilla deportiva mayor que ellos", así que considera "normal que haya esa sensación de que hay que ganar los derbis".

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Por último, el dirigente bético insistió en que mantiene la "línea marcada de volver a jugar en el (Benito) Villamarín" cuando se termine su reconstrucción, pero insistió en que "es importante que encaje en precio", para lo que ya no pone una fecha concreta porque "afortunadamente", dispone de "otro estadio muy digno donde estar transitoriamente hasta que el estadio entre en precio". EFE

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