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Zaragoza, 22 nov (EFE).- Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas este domingo por la explosión registrada en una vivienda de la localidad de Rudilla (Teruel), según ha informado la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

La Delegación del Gobierno en Aragón ha precisado que ha fallecido una mujer de 54 años y una persona herida ha sido trasladada a un centro médico de Zaragoza, aunque no reviste gravedad.

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Además, ha avanzado que los primeros indicios apuntan a un incidente doméstico como causa de la explosión, en un caso de cuya investigación se está encargando la Guardia Civil.

Los bomberos de la DPT han recibido el aviso sobre las 12.30 horas y han finalizado la intervención en torno a las 17:30 horas, con un operativo en el que han participado tres bomberos, un oficial y el jefe de guardia.

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El equipo ha realizado labores de prevención de riesgos y ha revisado los daños estructurales de la vivienda y, durante la intervención, han colaborado con la Guardia Civil, el 061, el forense y la Policía Judicial. EFE