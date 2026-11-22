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Rubén S. Lesmas

Móstoles (Madrid), 22 nov (EFE).- La historia de superación de Iván Bohórquez, un policía de la localidad madrileña de Móstoles que, tras recibir un trasplante de médula ósea en 2015, encontró en la selección española de fútbol de personas trasplantadas una nueva oportunidad de vida, se acerca a su culmen tras proclamarse subcampeón mundial en su categoría.

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Bohórquez regresó de Fráncfort (Alemania) con la medalla de plata del Mundial de Fútbol de Trasplantados, celebrado del 12 al 17 de septiembre, que suma además al subcampeonato mundial logrado en Cervia (Italia) en 2024 y el tercer puesto conseguido en el Europeo de Oxford (Inglaterra) en 2025.

Más allá del éxito deportivo, este policía nacional ha convertido su experiencia en una oportunidad para concienciar sobre la importancia de la donación y demostrar que es posible recuperar la actividad deportiva después de una enfermedad grave, además de "seguir disfrutando de la vida".

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"A mí, en julio de 2015, me diagnosticaron una leucemia. De la noche a la mañana te ves ingresado en un hospital, recibiendo ciclos de quimioterapia. Llegué a recibir cuatro ciclos y estuve seis meses ingresado", señala a EFE en los campos de fútbol Iker Casillas, donde juega y entrena.

A pesar de la quimioterapia, finalmente "fue necesario un trasplante de médula ósea, a cara o cruz": "El 17 de diciembre de 2015 me trasplantaron médula de un donante francés, totalmente anónimo. Yo no le conozco. Sé que era un ciudadano francés, un hombre de aproximadamente 40 años, pero no sé nada más", relata.

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Después de otros seis meses hospitalizado, "postrado en una cama", salió del centro médico "muy debilitado" y aún tuvo que permanecer los tres primeros meses aislado en casa para evitar complicaciones y posibles rechazos.

"Al principio no era capaz ni de subir unas escaleras. En casa, poco a poco, fui ejercitándome; en cuanto pude salir a la calle, empecé a pasear y, en agosto, me quitaron ya los inmunodepresores. En octubre de 2016 estaba trabajando de nuevo en la comisaría, tras aproximadamente un año y cuatro meses de baja", añade.

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Durante una de las revisiones semanales con su hematólogo, Bohórquez encontró en la sala de espera uno de los folletos de la Asociación Deporte y Trasplante España, que "promueven la donación y las competiciones nacionales, además de los beneficios que tiene el deporte después de un trasplante".

Una vez integrado en la selección, su primera experiencia mundialista llegó en 2024, en la localidad italiana de Cervia, donde consiguió junto a sus compañeros el subcampeonato, un resultado que repitieron en Fráncfort en septiembre de 2026, aunque con "una competición mucho más exigente".

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"Nunca es bueno tener que sufrir un trasplante porque algo de tu cuerpo falle, pero, poco a poco, cuando te recuperas, lo que menos te imaginas es que vas a estar representando a tu país a nivel internacional en un Mundial o en un Europeo de fútbol. Para mí es un orgullo", añade.

Pero la mayor satisfacción, puntualiza Bohórquez, es formar parte de una asociación que "significa mucho más que participar en competiciones", ya que allí ha encontrado "una nueva familia de personas" que han pasado por experiencias similares, aunque sus trasplantes sean diferentes.

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Bohórquez lamenta que, pese a los éxitos deportivos, la asociación se encuentra siempre "con muchas dificultades para financiar su actividad" y que los desplazamientos y las concentraciones corren a cargo de los propios participantes, que deben compaginar esos gastos con sus obligaciones laborales y personales.

"Cada competición o concentración que tenemos corre por nuestra cuenta. Tenemos que hacer cábalas por temas de trabajo y económicos para poder asistir", lamenta.

Por ello, tanto Bohórquez como sus compañeros reclaman un mayor reconocimiento del Consejo Superior de Deportes y el apoyo de empresas e instituciones que puedan contribuir mediante patrocinios para alcanzar nuevas metas y seguir adelante con esta nueva oportunidad que les ha dado el trasplante. EFE

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