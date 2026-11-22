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Sidi ha hecho estas declaraciones junto a la también candidata al Congreso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado, que en el archipiélago concurre bajo las siglas de Unidad del Pueblo Canario (UPC), antes de participar en un acto con colectivos y entidades saharauis en La Laguna.

En declaraciones a los medios, Sidi ha criticado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), fuese el primero “en tenderle la mano a la monarquía marroquí” junto con el PSOE para apoyar su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, por lo que ha pedido a los nacidos en ese territorio y con nacionalidad española que voten por la UPC, porque estarán apoyando “un modelo progresista de país” y un modelo de “integración donde todas y todos cabemos”.

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“Sabemos que Canarias ha sido la puerta de entrada de muchísimas personas refugiadas que han pedido asilo y desde Madrid y España se les ha abandonado y se les ha dejado solos. El pueblo canario ha sido un pueblo de acogida, pero tampoco tiene la capacidad de toda la acogida y de, sobre todo, una acogida digna que merecerían todas las personas que llegan a nuestras fronteras”, ha indicado la candidata del Frente Amplio.

Al tiempo que ha señalado que la UPC ha demostrado a todos los progresistas cómo se “puede hacer la unidad”, con el primer acuerdo de las izquierdas en el territorio nacional para disputarle “los escaños al fascismo” y al líder de VOX, Santiago Abascal.

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“Aquí, en Tenerife, se disputa según las encuestas un escaño que puede ir para la UPC. Por eso hemos venido a apoyar, a fomentar y sobre todo a decirle a los canarios que lo mejor que pueden tener es a canarios y canarias en el Congreso hablando de otro modelo para las islas que no sea el de la turistificación, que les está arrastrando a las afueras, que les está dejando sin casa y sin una vida asequible”, ha detallado Sidi. EFE

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