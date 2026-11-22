20/11/2026 El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interviene en un acto de campaña bajo el lema 'paz, casa y trabajo', a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Ambos dirigentes prometieron volver a unirse, en un recinto de mayor aforo, después de que el acto del pasado 7 de noviembre se quedara pequeño. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press

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El candidato de ERC al Congreso por Barcelona en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha afirmado que el 'cuanto peor, mejor' es "tóxico" para el independentismo y ha dicho que se niega a que su movimiento político se base en el sufrimiento de la gente.

"Prefiero convencer con los hechos, con un discurso que hable de un proyecto de país, de condiciones de vida, vivienda, transportes, en lugar de esperar a un escenario en el que la gente sufra y salir yo como el salvador. Es lo que a veces desea una parte del independentismo", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo.

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Además, ha apuntado a Junts: "Si fuera el creador de la campaña de Junts, la cambiaría de arriba abajo. Es un enorme error colocarse en medio de un escenario de fascismo y antifascismo", ha sostenido.

Por otra parte, Rufián ha señalado la vivienda como un "enorme fracaso" del Gobierno, así como la gestión de la alta velocidad ferroviaria, que considera una apuesta fallida del Estado.

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Preguntado por su propuesta de un Govern de concentración en Cataluña si gobiernan PP y Vox en el Estado ha reconocido que tiende a abrir demasiados frentes pero considera que "lo que viene es tan bestia que requiere un compromiso nacional".