Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El español Daniel Muñoz (Kalex) ha logrado su primera victoria mundialista al conseguir el triunfo en el Gran Premio de Portugal de Moto2 disputado en el circuito de Portimao, por delante del español Alonso López (Kalex) y del australiano Senna Agius (Kalex). EFE

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