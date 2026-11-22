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Elche (Alicante), 22 nov (EFE).- Un hombre se enfrenta a una petición de siete años de cárcel por robar hasta seis veces en la misma lavandería de Callosa de Segura (Alicante), lo que provocó el cierre temporal del negocio.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juicio a este individuo se celebrará a partir de las 9.30 horas de este lunes en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche.

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La fiscalía pide los siete años de prisión por un delito continuado de robo por entrar a robar seis veces en la misma lavandería de la alicantina población de Callosa de Segura, de donde se llevaba la recaudación de las máquinas secadoras, de café o de cambio, lo que propició que la propietaria tuviera que cerrar temporalmente el negocio. EFE