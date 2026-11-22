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Santander, 22 nov (EFE).- El nuevo lateral derecho del Racing de Santander, Pablo Ramón, ha valorado el triunfo del conjunto cántabro ante la Real Sociedad (3-2), en un partido loco, con opciones para los equipos, en el que al final los verdiblancos se llevaron "la victoria ante un gran equipo".

"Ellos han tenido ocasiones muy claras pero hoy ha caído la suerte de nuestro lado", ha afirmado Pablo Ramón, que ha comparecido en zona mixta tras el encuentro, y ha señalado la gran exigencia defensiva a la que les ha sometido la Real Sociedad para poder conseguir la victoria.

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El defensa racinguista también ha explicado su nuevo rol como lateral, una posición a la que se está acostumbrando. "Se recorren muchos más metros, me tengo que acostumbrar ahí, llevo dos partidos, pero hoy he podido acabar el partido entero", ha explicado.

Sobre la posición actual del equipo, séptimo clasificado, Pablo Ramón ha dicho que "ayuda", porque les da confianza, pero ha matizado que no pueden relajarse y tienen que seguir en la misma línea porque tienen "muy claro" su objetivo.

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Además, el jugador racinguista espera que puedan aprovechar la buena dinámica de los últimos encuentros para poder sacar algo positivo de la visita al Levante la próxima jornada y, preguntado por la actuación de Zabiri, Pablo Ramón ha manifestado que están muy contentos con él, porque les está dando mucho y espera que siga "con esta racha". EFE

lhv/apa