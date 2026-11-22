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León, 22 nov (EFE).- Un ejemplar de oso pardo ha muerto este pasado sábado tras recibir un disparo, al parecer por un posible error, durante un control poblacional de jabalíes desplegado en Posada de Valdeón (León), dentro del Parque Nacional de Picos de Europa.

En el suceso, que investiga ya el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y del que ha informado este domingo la Junta de Castilla y León, el animal resultó abatido durante un control sobre jabalíes, una especie considerada sobreabundante en determinadas zonas del parque y cuya gestión regulatoria está contemplada en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) por motivos de conservación y prevención de daños.

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La muerte del oso se ha producido durante una actividad autorizada que contaba con la supervisión de un agente medioambiental y dos celadores de medio ambiente, además de la colaboración de vecinos con la especialización requerida para este tipo de actuaciones.

Tras conocerse lo ocurrido, se activaron los protocolos previstos para este tipo de incidentes en una especie protegida. El cadáver del animal fue levantado y trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta, donde se le practicará una necropsia destinada a determinar la causa precisa de la muerte y aportar información relevante para la investigación.

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El oso pardo es una de las especies emblemáticas de la cordillera Cantábrica y su población ha experimentado una recuperación significativa en las últimas décadas, aunque sigue estando sometida a medidas especiales de protección y seguimiento.

El incidente se produce en uno de los principales enclaves de presencia de la especie en Castilla y León, una comunidad que concentra buena parte de la población oriental de oso pardo cantábrico.

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La muerte del ejemplar ha suscitado ya las primeras reacciones de grupos animalistas. El Partido Animalista PACMA Castilla y León ha cuestionado las circunstancias del suceso y ha pedido que se depuren responsabilidades.

En un mensaje difundido en redes sociales, la formación ha recordado que el oso pardo es una especie protegida y "símbolo de nuestra biodiversidad" y ha reclamado explicaciones sobre lo ocurrido durante el control poblacional de jabalíes en el parque nacional. EFE

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