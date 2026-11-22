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Santander, 22 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, lamentó este domingo, tras la derrota por 3-2 ante el Racing de Santander, que su conjunto no fuera lo suficientemente eficiente de cara a puerta para ganar y que, si lo hubiese sido, "habría marcado cinco goles", en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

Aunque el conjunto vasco consiguió igualar el 2-0 inicial con goles de Oyarzabal y de Guedes, fue derrotado tras un gol de penalti, sobre el que ha lamentado como su equipo defendió la línea defensiva en la jugada. "Es algo que hemos hecho mejor en otras ocasiones", ha añadido.

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Matarazzo ha destacado que ha sido un partido "salvaje, un poco loco y con muchas ocasiones", propiciado por el estilo de los locales y su potencial ofensivo.

En esa línea, ha declarado que el equipo entro "de manera muy pobre" a ambas mitades, y que les faltó intensidad en los duelos, además de algunos errores individuales.

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Sobre el estado físico de Jon Aramburu, que se retiró del campo en los últimos compases del partido, el técnico ha explicado que ha sido un golpe en la cadera y que habrá que examinar si es una contusión o una lesión.

La Real Sociedad jugará este jueves en la Liga Europea contra el Crystal Palace inglés, y, aunque ha considerado que hoy tenían un partido para demostrar su nivel, ha afirmado que "cree en la calidad" de su equipo de cara al compromiso continental. EFE

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aas/apa

(foto)