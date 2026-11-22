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Ceuta, 22 nov (EFE).- El entrenador de la AD Ceuta, Sergio Lobera, afirmó que el partido de este lunes en casa ante el Almería, que cerrará la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, supone "un gran reto y una gran oportunidad" porque se enfrentan al "mejor equipo" de la categoría y puede ser un "buen punto de inflexión" para el conjunto que dirige.

En una rueda de prensa en el estadio Alfonso Murube, escenario del encuentro, Lobera destacó que "los números dicen" que recibirán "a un gran equipo, con un gran entrenador como (Xavi) García Pimienta" al que conoce "bastante bien" porque trabajaron "juntos" en la cantera del Barcelona.

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A pesar de la dificultad de recibir a la UD Almería, líder al comienzo de la jornada y ahora segundo tras ganar el Castellón al Eldense, el técnico del Ceuta recalcó que es una "gran oportunidad porque no puede haber mejor punto de inflexión que conseguir los tres puntos, ya que no sólo son importantes por sumarlos, sino por el aspecto de motivación" que tendría "para la plantilla".

El zaragozano dejó claro que el Ceuta, colista de Segunda con solo 5 puntos en catorce jornadas, afronta este partido "sin presión, pero con ilusión" y con la esperanza de que sea "el primer paso hacia el objetivo, que es revertir la situación actual", después de las seis derrotas consecutivas que lleva el conjunto caballa.

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El preparador del equipo ceutí, que sustituyó a mediados de la pasada semana al destituido José Juan Romero, consideró que el pasado domingo contra el Tenerife, a pesar de perder 2-0, ya hicieron "cosas bastante bien" y "la actitud y la profesionalidad de los jugadores es brutal".

Sobre el estado anímico de su plantilla, dijo que "el día a día es muy bueno, la actitud también, y hay buen ambiente a pesar de la dificultad", y subrayó que para vencer al Almería "hay que estar al cien por cien" al jugar contra uno de los "favoritos" de la categoría, de los que "tienen un potencial increíble, pero en un solo partido" quieren "competir al máximo nivel para poder ganar".

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También reconoció la importancia de hacerse fuerte en casa "porque el 90 por ciento de los objetivos se cumplen ganando los encuentros como local, por lo que el Murube debe ser un fortín" donde puedan "ganar a cualquier rival".

Lobera solicitó el apoyo del público, aunque a los aficionados, añadió, "hay que darles más que pedirles". "Pero sí es cierto que juntos somos más fuertes, hay que creer que se puede y los necesitamos para que el club pueda seguir estando donde se merece, que es en Segunda", añadió.

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Al mismo tiempo, apeló a "buscar un equilibrio" entre ataque y defensa, en especial ante "un rival del potencial del Almería". EFE