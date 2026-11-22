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El Pinar (El Hierro), 22 nov (EFE).- Un total de 294 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos 25 mujeres y 21 menores, han arribado este domingo a bordo de cinco cayucos a la isla de El Hierro, en operaciones de rescate que han sido coordinadas por Salvamento Marítimo y Guardia Civil.

En la escolta de los dos primeros cayucos llegados a la isla este domingo intervinieron la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y la salvamar Diphda.

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Del primer cayuco desembarcaron 74 personas de origen subsahariano, entre ellas 5 mujeres y 3 menores, que habían partido hace siete días de Thies en Senegal y a bordo viajaban personas de este país y de Guinea Conakry.

Por su parte en el segundo cayuco viajaban 83 personas, entre ellas 13 mujeres y 12 menores, que han relatado que llevaban cinco días de navegación desde Sant Louis en Senegal y sus ocupantes son de nacionalidad senegalesa y de Mali.

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Posteriormente arribó un tercer cayuco con 22 personas a bordo, entre ellas una mujer y tres menores, que fue detectado a las 9:30 hora canaria por la patrullera Río Tajo a 4,2 millas de La Restinga.

A su llegada los migrantes relataron que habían partido hace cinco días desde la localidad de Mboro, en Senegal.

A las 12:07 horas la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil avistó otro cayuco a 12 millas de La Restinga y, debido a que la barcaza sufrió varias paradas, la salvamar Acrux rescató a las personas a bordo y se dirigió a puerto, donde desembarcaron 35 personas de origen subsahariano, entre ellas una mujer y un menor.

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A las 12:54 horas la misma patrullera de la Guardia Civil confirmó a través de un eco del radar que otra embarcación navegaba a 10 millas de La Restinga y, tras localizar el cayuco, lo escoltó hasta el puerto, donde la salvamar Diphda ayudó a atracarlo.

En esta embarcación viajaban 80 personas, entre ellas cinco mujeres y dos menores, que relataron a su llegada a puerto que habían partido hace seis días desde Sant Louis en Senegal.

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En este cayuco venían personas procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakry y supuso la quinta embarcación precaria que ha arribado este domingo a la isla de El Hierro. EFE

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