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Rafael Peña

Ceuta, 22 nov (EFE).- La cantaora andaluza Argentina, considerada como una de las principales voces del flamenco contemporáneo, ha reconocido que este arte goza "de muy buena salud" en España pero con la connotación especial de que está "mejor" a nivel femenino.

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Argentina María López Tristancho (Huelva, 1984) ha realizado esta reflexión en una entrevista con EFE tras presentar en la noche de este pasado sábado en Ceuta su espectáculo "Argentina en Navidad", un recital donde la intérprete onubense inauguraba las fiestas navideñas en la ciudad autónoma.

"El flamenco tiene una salud bastante buena gracias a que hoy en día hay mucha información y todo tipo de plataformas que ayudan a escuchar a cualquier artista, además de que hay muchas escuelas y peñas flamencas y, sobre todo, hay muchos niños con ganas de aprender flamenco", ha comentado.

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Por ello, la andaluza tiene claro que este estilo "puede presumir de tener una cantera increíble".

"Me atrevería decir que ahora el cante es más femenino que masculino ya que antiguamente había pocas mujeres pero ahora mismo la situación ha cambiado", ha añadido.

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"Nunca he sentido ni rechazo ni nada sino admiración y respeto. Me hubiera gustado tener cerca a Caracol, Vallejo o Tomás Pavón pero estoy contenta de los pasos que doy con mucha firmeza y seguridad", ha proseguido.

En su opinión, el flamenco "no tiene un público de grandes masas pero es como el caviar o un jamón bueno, es decir, el paladar y el oído se acostumbran, y creando esa semilla en los jóvenes para que sepan lo que es flamenco, nunca obligar a nadie".

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Después de arrancar su carrera en solitario en el 2006 y acumular hasta dos nominaciones a los Latin Grammy, la onubense entiende que "la niña que empezó la tengo dentro con esa ilusión pero la experiencia y la madurez se nota porque me da tranquilidad".

"El flamenco es una música maravillosa que es algo nuestro y que nos representa fuera de nuestras fronteras".

Desde que publicó su primer disco ('Argentina', 2006), le han seguido otros seis, el último de ellos a finales del pasado año ('Utrera Flamenco Fetén') para una carrera profesional que la ha llevado a escenarios nacionales e internacionales.

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"Me encuentro en un momento profesional muy bonito, donde disfruto de lo que hago, cada vez tengo más responsabilidad pero la ilusión no se va y eso quiere decir que sigo con muchas ganas como si fuera el primer día, por lo que hay que seguir luchando, trabajando y creciendo porque en el flamenco nunca se deja de aprender", ha reflexionado.

Además, en estas fechas pone en escena su espectáculo "Argentina en Navidad", el cual recupera después de dos años. "He hecho un disco muy deseado que era dedicado a la Navidad y ahora trato de meter en los corazones la magia de estas fechas para que todos tengan esperanza e ilusión", ha dicho.

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Para el próximo año ya tiene cerrados conciertos en Logroño, Palencia, Vitoria, Málaga, Córdoba, Madrid, Sevilla y Bilbao, entre otras.

"Si es la primera vez que voy siempre es mejor porque no importa que no entiendan de flamenco sino que les llegue el cante al corazón, eso es lo que quiero, que la gente se aficione", explica.

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La andaluza destaca su "especial vinculación" con Ceuta, donde regresaba por quinta vez.

"Siempre es un placer volver porque vengo a mi casa, el público me ha acogido con mucho cariño y ahora devuelvo parte del apoyo que siempre me han brindado en esta tierra", ha asegurado. EFE

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(foto)