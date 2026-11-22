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Irene Peña Sal

Mieres, 22 nov (EFE).- La falta de relevo generacional en el oficio de la alta costura ha llevado a la puesta en marcha de un proyecto pionero en las cuencas mineras asturianas para buscar y formar nuevas manos para el arte del patronaje, el corte y la confección.

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El proyecto, que está dirigido por el diseñador Héctor Jareño, ha sido promovido por la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) , Hunosa Empresas, Fundación Caja Rural de Asturias, entidades que han puesto a disposición del programa los espacios y recursos necesarios para las clases, que se han desarrollado entre los meses de agosto y noviembre con un reducido grupo de ocho alumnos.

El proyecto, desarrollado en la localidad de Mieres bajo el nombre 'Costura de autor', también ha contado con la colaboración de la Fundación Academia de la Moda de España y la Asociación de Creadores de Moda de España.

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El curso, recién finalizado esta semana, ha tenido un gran número de solicitudes y dado el interés que ha generado ya se plantea la posibilidad de una reedición.

La directora docente del programa, Lola Piña, ha explicado a EFE que el proyecto nació ante la necesidad de recuperar los conocimientos del oficio ante la falta de relevo generacional para formar profesionales especializados que puedan trabajar con diseñadores.

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La iniciativa se enmarca en el ámbito de la costura de autor, una disciplina que requiere profesionales capaces de transformar los diseños de los creadores en prendas confeccionadas con mucha precisión y gran calidad.

Para participar en este exclusivo curso era necesario que los alumnos tuvieran unos conocimientos básicos tanto de patronaje como de confección, y además "mucho interés y muchas ganas", ha destacado la directora.

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El programa ha combinado clases de patronaje, escalado, adaptación de prendas a medida, bordado y artesanía de piel y ejercicios prácticos para que los alumnos pudieran aplicar los conocimientos adquiridos y familiarizarse con las exigencias del trabajo en un taller profesional.

Una de las últimas sesiones contó con la participación del director creativo de la marca Maison Mesa, el diseñador Juan Carlos Mesa, que trasladó al aula un encargo real para que los alumnos trabajasen como si formasen parte de su propio equipo.

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La propuesta permitió a los alumnos enfrentarse a un proceso de trabajo similar al que se desarrolla en un taller de moda, desde la interpretación de los bocetos hasta la elaboración de las patrones y la confección de las prendas.

"Hacer cursos de especialización es fundamental para no perder los oficios que tanto nos ha costado mantener, y que hemos estado a punto de perder", ha señalado Mesa en conversación con EFE.

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Entre los ochos participantes se encuentra Yolanda González, natural de Avilés, de 63 años, que llegó al programa con experiencia previa en costura, pero con ganas de profundizar en el patronaje y mejorar sus conocimientos de costura de autor.

"Lo que puedo destacar es la profesionalidad de todos los que han venido a enseñarnos y sobretodo el cariño con el que nos lo han enseñado, porque aparte de aprender también conoces gente que está en este mundo y que te enseña que no es una profesión fácil pero que es muy bonita", ha señalado Yolanda.

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Otra de las alumnas es Ana Belén Sáez Cuesta, de 47 años, que cuenta con experiencia profesional en el sector textil y decidió seguir formándose mediante diferentes cursos relacionados con la confección.

Su participación en 'Costura de Autor' le ha permitido profundizar en el patronaje y ganar confianza en sí misma para afrontar nuevos proyectos y ampliar sus posibilidades profesionales.

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El alumno más joven es Nadal Cabot, de 28 años, y procedente de Palma de Mallorca, que estudió Diseño de Moda y decidió trasladarse a Asturias para participar en una iniciativa que le llamó la atención por su especialización y por el reducido número de plazas.

'Costura de autor' apuesta por mantener vivos estos oficios y transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones, porque, como ha afirmado Lola Piña, "a coser se aprende cosiendo". EFE

(foto) (vídeo)