Guardar

El exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono ha acudido hasta Lobios (Ourense) para participar en un mitin del PSOE, celebrado en el Hotel Balnerio de Riocaldo, desde el que ha reivindicado un socialismo "moderado en la palabra, radical en la solidaridad, autónomo y eficaz".

El acto ha contado con la participación del portavoz socialista en Lobios, Patrick Rodríguez; la candidata al Senado María Fernández Ojea, y los candidatos al Congreso Brian Diz González y Carmen Rodríguez Dacosta. Los socialistas han pedido concentrar el voto progresista de la provincia en el PSOE, ya que, según recoge un comunicado, "está a 750 votos de conseguir un segundo diputado" en Ourense.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, José Bono ha reivindicado los valores del socialismo y ha defendido la capacidad del PSOE para dirigirse al conjunto de la sociedad, tanto a sus militantes y simpatizantes como a quienes no se identifican con el partido.

El exdirigente socialista, que ha agradecido la invitación a Patrick Rodríguez, ha defendido una España en la que tengan cabida las personas empresarias que arriesgan, las trabajadoras y trabajadores competentes, las personas con discapacidad, la juventud, las personas mayores, la diversidad y las mujeres que reclaman vivir libres de violencia.

PUBLICIDAD

"Ser socialista es ser moderado en la palabra, no cerrar puertas a nadie, radical en la solidaridad, autónomo para decir lo que pensamos y eficaz, porque valemos por lo que hacemos", ha afirmado. Asimismo, ha apelado a defender una sociedad "más justa, solidaria e inclusiva", en la que los derechos, la igualdad y la dignidad de las personas sean principios fundamentales de la acción política.

"A 750 VOTOS" DEL SEGUNDO DIPUTADO

El posible aumento de la representación socialista en la provincia ha centrado también parte del mitin. La candidata al Senado María Fernández Ojea ha insistido en la necesidad de concentrar el voto progresista en el PSOE y ha advertido de que otras candidaturas de izquierda sin posibilidades de obtener representación pueden acabar beneficiando a la derecha.

PUBLICIDAD

"Estamos a 750 votos de conseguir un segundo diputado por la provincia. Cada voto cuenta y cada papeleta socialista puede ser decisiva para que Ourense tenga más fuerza, para defender nuestros derechos y para impedir que la derecha y la extrema derecha pongan en riesgo los avances sociales", ha señalado.

EMPLEO Y PENSIONES

Por su parte, la candidata al Congreso Carmen Rodríguez Dacosta ha defendido la continuidad de las políticas laborales impulsadas por el Gobierno de España y ha destacado que Ourense supera las 111.500 afiliaciones a la Seguridad Social, que el paro registrado se ha reducido casi un 30 % respecto a 2018 y que más de 13.500 trabajadores de la provincia se benefician de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

PUBLICIDAD

"Hoy hay más personas trabajando en Ourense, más oportunidades para la juventud y más estabilidad laboral", ha afirmado. También ha situado entre las prioridades la defensa de las pensiones públicas, que perciben cerca de 100.000 personas en la provincia. "Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio", ha reivindicado.

El candidato al Congreso Brian Diz González ha reclamado políticas que permitan a los jóvenes acceder a una formación de calidad, conseguir un empleo digno, emanciparse y acceder a una vivienda. "El futuro de la juventud no puede depender del bolsillo de sus familias", ha señalado.

PUBLICIDAD

Por último, el portavoz socialista en Lobios, Patrick Rodríguez, ha reivindicado el potencial turístico, termal, patrimonial y económico del municipio y de la comarca de Baixa Limia. De igual modo, ha defendido la necesidad de impulsar inversiones para mejorar las comunicaciones, los servicios públicos y las oportunidades de los municipios rurales.