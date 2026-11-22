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Santander, 22 nov (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha destacado que sus jugadores "se han dejado todo" este domingo en la victoria por 3-2 ante la Real Sociedad en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

El Racing se impuso a la Real Sociedad por 3-2 gracias a un último gol de penalti y el técnico ha destacado que les costó "asumir la ventaja por 2-0 e interpretar los momentos del partido".

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Sobre el desarrollo del choque, José Alberto ha afirmado que Racing y Real Sociedad son "dos equipos muy parecidos", conjuntos "eléctricos y que sufren mucho a nivel defensivo".

Por ello, ha considerado que "seguro que el espectador neutral lo ha disfrutado", aunque ha confesado que él lo ha sufrido.

En cuanto a la actuación de Yassir Zabiri, autor de dos de los tres goles del Racing, ha subrayado que su aportación va más allá de los tantos y que se queda con "su trabajo y todo lo que da al equipo". "No es casualidad que lleve tres goles robando el balón al portero", ha añadido.

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Preguntado por la gestión de los cambios durante el encuentro, el entrenador ha señalado que "a veces estamos más pendientes de los cambios que de animar", de forma especial cuando el conjunto cántabro está "ganando a un equipo 'Champions'".

Y ha destacado la actuación de Iker Luque. "Ese es el nivel que tiene que dar", ha concluido. EFE

aas/apa

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