21/11/2026 El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular, en la plaza de toros, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Se trata del acto central de campaña del PP en la Comunitat Valenciana de cara a las elecciones generales del próximo 29N. POLITICA Rober Solsona - Europa Press

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dedicará la última semana de campaña a intensificar la apelación al voto útil al PP, en un momento además en el que, según fuentes 'populares', han conseguido detener el trasvase de votos a Vox. El objetivo es ampliar la mayoría que le dan las encuestas aprovechando el clima de euforia que recorre el partido tras el 'cara a cara' con Pedro Sánchez.

El partido se ha instalado en una especie de estado colectivo de optimismo y alegría tras el papel de Feijóo en el debate electoral organizado por la Academia de Televisión. "Paliza", "revolcón" o "KO" son algunos de los calificativos que han empleado cargos del PP para describir el "triunfo" de su candidato en ese duelo televisivo.

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En 'Génova' temen que esta "victoria emocional" acabe relajando a los suyos a una semana de las elecciones y ha empezado a movilizarse para recordar que no hay que bajar la guardia, máxime cuando hay más de una treintena de escaños en juego que pueden caer de cualquier lado, según fuentes de la dirección del partido.

Así lo hizo el propio Feijóo este sábado en la plaza de toros de Valencia cuando pidió "no fiarse" de las encuestas ni del "ambiente" porque "son capaces de todo". "Y heridos son todavía más peligrosos", advirtió ante 12.000 personas que llenaron hasta la bandera el coso taurino. En el PP reconocen que con el 'efecto ganador' del debate les resultó más fácil completar el aforo del recinto.

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Aunque en la cúpula del PP aún no tienen trackings internos sobre el efecto del 'cara a cara', fuentes del equipo de Feijóo admiten que están en su mejor momento desde octubre, con una transferencia de votos del PSOE al PP de más de 600.000 electores. Además, creen que han conseguido taponar el trasvase de votos a Vox, según fuentes de la formación.

Ahora, relatan, hay que trabajar para "reactivar" al electorado de centro derecha y conseguir más votos en las urnas dentro de una semana. "Vamos ganando y queremos más votos y más escaños", afirman en el equipo de campaña de Feijóo, donde admiten que tras el revulsivo del 'cara a cara' salen con "más ilusión.

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Con ese objetivo, el PP recuperará con fuerza la idea de que es necesario que Feijóo logre una mayoría suficiente para contar con un "mandato claro" que permita acometer la "reconstrucción nacional" que necesita España tras los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. Y acompañarán su mensaje de promesas electorales: "En nuestros mítines no habrá bailes ni sorpresas. Habrá propuestas".

El candidato 'popular' seguirá apelando en sus mítines a los "desencantados" con el PSOE, a los que tienen "dudas" de apoyar al PP y a los abstencionistas, a los que pide que "no se queden en casa" el día 29 de noviembre.

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En esta recta final ha introducido además una apelación directa al voto de las mujeres, a las que, a su juicio, el Gobierno no ha "respetado" en esta legislatura. Las mujeres jugaron un papel decisivo en el resultado electoral del PSOE del 2023. Aunque no ganó los comicios, Pedro Sánchez pudo armar una mayoría y ser investido en noviembre de ese año gracias a sus pactos con los independentistas catalanes y Bildu.

FEIJÓO YA PREPARA EL DEBATE A CUATRO

Aunque en 'Génova' creen que el duelo clave era el 'cara a cara' --al considerar que el 29N "solo hay dos opciones: o sigue Sánchez o llega Feijóo"-- no minusvaloran el debate a cuatro del próximo jueves 26 de noviembre, que reunirá por primera vez juntos en un debate a Feijóo y Santiago Abascal.

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Los 'populares' pronostican que el jefe del Ejecutivo intentará de nuevo equiparar al PP y Vox para agitar el "fantasma del miedo" pero, fuentes del partido, creen que esa estrategia ya está amortizada y no funciona, máxime cuando las dos formaciones llevan tiempo gobernando juntas en CCAA y no se ha visto "ninguna involución" de la que hablan los socialistas.

Desde el equipo de Feijóo aseguran que, nada más acabar el 'cara a cara', el líder del PP se interesó por el debate a cuatro para empezar a prepararlo. Fuentes del partido anticipan que seguirá una estrategia similar --se estudió más de 400 folios de documentación y datos--, centrada en "hacer oposición al Gobierno saliente y presentar propuestas de futuro".

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NO VE CAPACIDAD DE REMONTADA A SÁNCHEZ Y QUE VUELVA A GOBERNAR

Por lo tanto, el líder del PP se dedicará a confrontar con el presidente del Gobierno, y no tiene intención de entrar al choque con Santiago Abascal. "Somos la alternativa a Sánchez. Vamos a debatir con Sánchez y presentar propuestas de futuro para España", explican desde el equipo de campaña del PP, subrayando que su candidato utilizará un tono "propositivo" y un estilo "presidencialista".

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En 'Génova' pronostican que el resultado del debate a cuatro será "similar" al cara a cara y se verá de nuevo a un presidente del Gobierno "descompuesto, incapaz de asumir responsabilidades y sin respuestas". "España vio a un presidente del Gobierno agotado, a la defensiva, sin proyecto y que no es capaz de contestar las preguntas fundamentales que se hace la sociedad española", resumen en el cuartel general de los 'populares', donde rematan: "Si este era el penalti para remontar la campaña, ha dado patadón y balón al cielo".

Además, no ven capacidad de remontada al jefe del Ejecutivo. "Sánchez está como está y no vemos margen de recuperación", aseguran las mismas fuentes, donde subrayan que el jueves estuvo de "cuerpo presente" en el debate pero "de mente ausente". "Sánchez está noqueado y muerto políticamente", sentencian.

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