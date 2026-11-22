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Madrid, 22 nov (EFE).- Este lunes será el último día en el que se podrán publicar sondeos de cara a las elecciones generales del 29N, después de varias semanas de encuestas que en su mayoría pronostican una victoria del PP que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta si pacta con Vox.

Es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la que, en su artículo 69, establece que "durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación", cinco días que en estos comicios van del 24 al 28 de noviembre.

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El objetivo es evitar que una encuesta de última hora influya en el voto sin tiempo de contraste. Como ha contado en alguna ocasión maldita.es, esto es así en España desde 1980 gracias a una ley propuesta por Manuel Fraga después del mal resultado de su Coalición Democrática en las generales de 1979, debido a su juicio a la publicación de un sondeo cinco días antes de los comicios que pronosticó el descalabro de su candidatura y desmovilizó a sus potenciales votantes.

Aquella norma se aprobó por unanimidad en una ley específica y cinco años después, en 1985, fue recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que en todo caso es aplicable solo en territorio español, por lo que puede volver a ocurrir que se publiquen sondeos en medios de otros países, como ocurrió en anteriores convocatorias desde Andorra e incluso Australia.

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La mayoría de las encuestas publicadas hasta ahora vaticinan una victoria del PP y una mayoría absoluta junto a Vox, aunque algunas, como la del CIS, pone al PSOE por delante con entre 134 y 143 escaños y sitúa al PP y Vox en sendas horquillas de diputados que en ningún caso sumarían mayoría absoluta en el Congreso.

El sondeo diario de 40dB para El País y la Cadena SER otorgaba el pasado viernes entre 127 y 139 escaños para el PP; 115 a 123 para el PSOE; 56 a 62 para Vox; 8 a 11 para Frente Amplio; 10 para ERC, siete para Bildu; tres para Junts, el PNV y Adelante Andalucía; dos para BNG y uno para Coalición Canaria, dejando a Podemos sin representación.

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Días antes, laSexta situaba al PP en un 31,5 % de estimación de voto, al PSOE en un 30,3 % y a Vox en un 18 % y ABC proyectaba más de 190 diputados para la suma de PP y Vox, entre 115 y 123 escaños para el PSOE y entre 7 y 11 para Frente Amplio.

El Mundo, con encuesta de Sigma Dos, daba al día siguiente del cara a cara Sánchez-Feijóo un 31 % y 125 a 131 diputados al PP; un 27,1 % y 110 a 116 escaños para el PSOE; un 19,4 % y 59 a 64 asientos para Vox; y un 7,1 % y 11 a 14 parlamentarios para Frente Amplio.

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Por el contrario, el CIS estimaba en su encuesta del 12 de noviembre que el PP bajaría hasta entre 98 y 106 escaños, por lo que no habría mayoría absoluta con Vox pese a que esta formación subiría hasta los 57 a 65 diputados.

Mientras esté prohibido publicar encuestas, los partidos pueden mantener en privado sus sondeos continuos, como los que analizan a diario los socialistas, que según fuentes del partido marcan desde hace varias semanas una subida paulatina del PSOE, una bajada del PP y en los últimos días un estancamiento de Vox. EFE

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