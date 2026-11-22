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El Pinar (El Hierro), 22 nov (EFE).- Salvamento Marítimo y Guardia Civil han escoltado este domingo hasta el puerto herreño de La Restinga a dos cayucos, uno con 74 personas a bordo, mientras que del segundo se está procediendo en estos momentos al recuento en las instalaciones del muelle.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE de que desde la pasada medianoche el centro de la sociedad estatal en Tenerife ha coordinado la escolta en distintas horas de dos cayucos al puerto de La Restinga.

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En ambas operaciones intervinieron la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y la salvamar Diphda.

Del primer cayuco desembarcaron 74 personas de origen subsahariano, entre ellas 5 mujeres y 3 menores.

Según han relatado fuentes de los servicios de emergencias en el puerto de La Restinga, esta embarcación habría partido hace siete días de Thies en Senegal y a bordo viajaban personas de este país y de Guinea Conakry.

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Todos presentaban buen estado de salud y no ha sido preciso derivar a ninguna persona al hospital.

Por su parte tras la llegada del segundo cayuco se está procediendo en estos momentos a llevar el recuento a cabo en el puerto de La Restinga, así como a examinar su estado de salud.

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En la tarde noche de este sábado no hubo en Canarias ningún rescate o escolta de cayucos o pateras, ha añadido Salvamento Marítimo. EFE

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