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Redacción Deportes, 22 nov (EFE).- El noruego Kristoffer Eriksen Sundal logró este domingo ante su público su primer triunfo individual en la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico al imponerse en la segunda cita del circuito 2026/2027, disputada en el trampolín Lysgardsbakken (HS140) de la estación de Lillehammer.

Kristoffer Eriksen Sundal, de 25 años, ganó con dos saltos de 136 y 138 metros y 304 puntos y estuvo acompañado en el podio por el austríaco Raffael Zimmermann (131+137/303,8) y el también noruego Isak Andreas Langmo (133+133,5/ 299,2).

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El noruego empata al frente de la general del circuito con el austríaco Stephan Embacher, ganador de la prueba inaugural del sábado en este mismo escenario y quinto este domingo.

La Copa del Mundo continúa el fin de semana que viene con dos pruebas en la estación finlandesa de Ruka. EFE