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Valencia, 22 nov (EFE).- El Valencia Basket firmó este domingo ante el Río Breogán, en la jornada 9 de la Liga Endesa, su máxima anotación en un partido oficial al vencer al conjunto gallego por 129-111.

Una canasta del exterior Omari Moore a falta de 49 segundos para el final sirvió para superar los 127 puntos que el Valencia Basket ya había anotado en dos ocasiones en la temporada 2024/2025, ante el Kosner Baskonia y el Leyma Coruña, también en la liga.

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El récord se produjo en un partido en el que el Valencia Basket rindió homenaje a sus primeros días como equipo en 1986 con una camiseta blanca con detalles azules y amarillos como la que lució en ese inicio.

Se trata del segundo récord anotador superado esta misma temporada por el equipo valenciano. El Valencia Basket ya marcó su máxima anotación en un partido de Euroliga en el duelo que le enfrentó al Baskonia en la jornada 2 de la competición europea también en el Roig Arena con los 111 puntos que firmó (111-88). EFE

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