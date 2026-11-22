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Barcelona, 22 nov (EFE).- El pívot del Barça Josh Nebo estará entre tres y cuatro meses de baja por una avulsión parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha que sufrió el pasado viernes durante el partido contra el Estrella Roja, según anunció este domingo el club azulgrana.

Nebo seguirá una tratamiento conservador para tratarse esta avulsión, que es una separación o arrancamiento de un tejido, estructura anatómica o fragmento de hueso de su lugar habitual.

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El Barça también anunció que el alero Tyrese Martin no estará disponible para el partido de este domingo contra La Laguna Tenerife por una agudización de las molestias provocadas por un esguince en el tobillo derecho sufrido en el partido del martes contra el París Basketball, aunque el estadounidense sí jugó el jueves contra el Estrella Roja.

Se acumulan los contratiempos para el entrenador Aleksander Sekulic, que ya tenía las bajas por lesión del base Umoja Gibson, el escolta Kevin Punter, el ala-pívot Tosan Evbuomwan y el pívot Yoan Makoundou. EFE

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