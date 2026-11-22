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Madrid, 21 nov (EFE).- Los candidatos encaran ya la última semana de campaña electoral con Pedro Sánchez (PSOE) en un mitin en Córdoba, Alberto Núñez Feijóo (PP) con varias entrevistas a diferentes medios, Santiago Abascal (Vox) en Segovia y Palencia, y Ada Colau (Frente Amplio) en un acto en Madrid después de una entrevista en TVE.

En la jornada 11 de campaña se celebra además el debate organizado por RTVE (22:00 h) entre las fuerzas políticas con grupo parlamentario en el Congreso representadas por Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH BIldu) y Maribel Vaquero (PNV).

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- PSOE: Sánchez interviene en un acto de campaña en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC).

- PP: Feijóo será entrevistado en Espejo Público de Antena 3 a primera hora de la mañana y por la noche estará en el plató de Telecinco para someterse a las preguntas de Carlos Franganillo durante la edición de las 21.00 horas del informativo. Este lunes se publica además su entrevista con el diario ABC.

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- Vox: Abascal estará en Castilla y León en esta jornada, primero en Segovia (12.30h) donde hará declaraciones a los medios y posteriormente (19.30) en un mitin en Palencia.

- Frente Amplio: Ada Colau será entrevistada en el programa La Hora de TVE (9:00h) y por la tarde acudirá a un acto en defensa de la cultura en Madrid (18:00h). EFE

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