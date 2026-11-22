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Madrid, 22 nov (EFE).- El candidato de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Madrid Emilio Delgado ha dicho este domingo que al PP le ha fallado el intento de "espiar" su vida privada en un hospital porque "lo que han puesto en evidencia es que están empujando a cientos de miles de personas a contratar seguros privados y a pagar de su bolsillo lo que deberían tener garantizado con el pago de sus impuestos".

En un mitin en la plaza de la Fuente de San Sebastián de los Reyes, Delgado se ha referido a la publicación este miércoles en 'La Razón' de una fotografía suya en una sala de espera de un hospital privado de la región, de la que se hizo eco la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el siguiente mensaje en X: "Con todos los hospitales públicos que tiene Madrid y se juega la vida en la sanidad privada. ¡Eso es liderazgo y valentía!".

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Hoy, al comienzo de su intervención, Delgado ha pedido: "Si hay algún médico de la privada, por favor, que se aleje un poquito, que no quiero problemas con la Gestapo".

En su opinión, la "gente del PP que llegó al poder con la bandera de la libertad en ristre, después ha hecho exactamente todo lo contrario: ha maniatado a la Cámara de Cuentas, ha puesto de rodillas al Consejo de Transparencia, ha puesto unos profesores a espiar a los otros a ver si ponían una pancarta y ha puesto a sus terminales mediáticas a espiar la vida privada de la oposición política".

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Sin embargo, desde su punto de vista, "les está saliendo rana, porque han fallado en todos y en cada uno de los intentos que han tenido de amordazar a esta sociedad".

Delgado ha asegurado que un periódico llamó a su exmujer por teléfono para preguntarle si él cumplía con sus deberes parentales, para después investigar dónde vivía y comprobar que residía en un piso de 60 metros cuadrados con 1.000 euros de alquiler.

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"Ahora han espiado mi vida privada en un hospital", ha afirmado.

Delgado ha pedido el voto para Frente Amplio, que según el diputado regional ha reunido a gente que piensa de forma muy distinta pero está de acuerdo en cobrar más los que más tienen.

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Delgado ha puesto en valor la hoja de servicio de los ministros de Sumar en el Gobierno, con unas cifras "récord" de empleo en este país, una subida del 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI), un aumento de los permisos de maternidad y de paternidad y partidas "históricas" en materia de sanidad y dependencia.

Y ha resaltado que el voto del Frente Amplio vale triple: para frenar a la derecha, para garantizar derechos y para darle la vuelta a las elecciones del 29 de noviembre. EFE

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