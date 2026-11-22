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El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha participado en un acto organizado por Novas Xeracións de Vigo este domingo y, desde allí, ha reclamado "eliminar obstáculos" que frenen la trayectoria profesional y personal de las mujeres y la "revisión o supresión" de normas que "generen inseguridad jurídica", aludiendo directamente a la 'ley trans'.

Estas son algunas de las medidas en materia de igualdad que centran la "reconstrucción nacional" propuesta por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha resumido el partido en un comunicado. Junto a las mencionadas, también ha pedido trabajar en "los problemas reales que siguen limitando la libertad y las oportunidades".

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En el acto, bajo el nombre 'Café con futuro', De los Santos se ha dado cita con el cabeza de lista por Pontevedra al Congreso, Julio García Comesaña, y la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, además de las candidatas viguesas al Congreso y al Senado Irene Garrido, Mónica Domínguez y Montse Otero.

Además, el dirigente popular también ha abordado las medidas para la juventud en el acceso a la vivienda o medidas fiscales como la supresión del pago del IRPF en el primer año laboral y una reducción significativa en los tres siguientes.

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