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Barcelona, 22 nov (EFE).- Protección Civil de la Generalitat mantiene activada este domingo la alerta por fuertes vientos, que pueden superar los 72 kilómetros por hora en puntos del litoral y prelitoral central y sur, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona activó la pasada noche su propio plan municipal de prevención.

Según las previsiones del Servicio Metereológico de Cataluña (SMC), durante las primeras horas de este domingo el viento afectará, principalmente, a las comarcas de la Selva, La Garrotxa, Ripollès y Vallès Oriental.

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Posteriormente, el episodio de viento se extenderá hacia el sur de Cataluña, afectando, sobre todo, a las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona, Penedès, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

La previsión es que las rachas de viento lleguen también a las comarcas de la Cataluña Central, como El Bages y L'Anoia, así como en La Segarra, Pirineo, Prepirineo y Alt Empordà.

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El SMC, que ha situado este episodio de viento en un grado de peligro de tres sobre seis, prevé que se prolongue hasta las 19.00 horas de este domingo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona activó la pasada noche el Plan de Actuación Municipal en fase de alerta por este episodio de viento, por lo que recomienda vigilar las actividades al aire libre o alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan caer. EFE

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