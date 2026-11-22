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Getafe (Madrid), 22 nov (EFE).- Sebastián Boselli, defensa del Getafe, se perderá el encuentro de este domingo frente al Atlético de Madrid en el Coliseum por una lesión en la pierna izquierda, según informó el club en sus redes sociales.

El Getafe no precisó el alcance de la lesión ni el tiempo de baja del central uruguayo, cuya vuelta a las convocatorias dependerá de su evolución.

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La ausencia de Boselli reduce las opciones de José Bordalás en el centro de la defensa para el derbi, en el que el Getafe retoma la competición tras el parón de selecciones. EFE