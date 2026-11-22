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El expresidente del Gobierno entre 1996 y 2004, José María Aznar, ha advertido de que nuestro país necesita un Ejecutivo y un presidente "fuertes" por lo que ha animado a la ciudadanía a "concentrar el voto" en torno al PP frente a aquellos que quieren "comprar el Gobierno" cediendo ante formaciones independentistas, golpistas, separatistas o Bildu.

"Si Sánchez necesita de nuevo el voto de los golpistas y separatistas no tendrá que hacer un referéndum para cambiar la Constitución, simplemente dejará de aplicarla". Si necesita esos votos, prosigue, "reconocerá la nación catalana, vasca y las que ellos quieran porque es el precio que va a tener que pagar para llegar a La Moncloa".

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Además, ha dicho, si "cede" de nuevo "la supresión de nuestra Constitución y la continuidad histórica de España estará en juego. Eso es lo que estamos votando".

José María Aznar ha hecho estas declaraciones durante el mitin que ha realizado este domingo en Calahorra. A su llegada, ha sido recibido con banderas de España y del PP y numerosos aplausos por los más de 500 afiliados y simpatizantes del partido que se han acercado hasta las carpas del Chef Nino para escuchar al expresidente y a las candidatas número 1 y 3 al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra y Mónica Arceiz, respectivamente.

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Tras recordar su paso por La Rioja, José María Aznar se ha querido centrar "en lo que tenemos que hacer ahora". En este sentido, ha dicho que espera que Mónica Arceiz consiga el tercer escaño en el Congreso; "Un tres-uno es lo deseable y contundente", ha afirmado.

"DESALOJAR A UNA PANDILLA DE INCOMPETENTES Y DELINCUENTES"

Como ha defendido el expresidente, España necesita un Gobierno "fuerte, seguro y estable" liderado por Alberto Núñez Feijóo porque lo que es importante es "desalojar a una pandilla de incompetentes y delincuentes" con el fin de acabar "con una etapa nefasta de la vida española".

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En su discurso ha explicado que Sánchez llegó al Gobierno "comprando el Gobierno". "Sánchez compró los votos por la amnistía, por la retirada del delito de sedición, por los indultos y el paso por la caja". Pero también pactando "con los antiguos etarras de Bildu" y haciendo que "los presos terroristas dejasen de serlo y pasasen a estar en la calle con una excarcelación masiva".

Todo a unas personas "al prófugo, a los golpistas y a los antiguos terroristas" que "no les importa nada España, lo que quieren es liquidarla".

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Por tanto ha querido preguntar: "¿Si Sánchez tuviese la oportunidad de reconstruir esa mayoría, cuál sería el precio que se tendría que pagar?. Eso es lo que tenemos que entender; el precio será la supresión de la Constitución, la eliminación de la continuidad histórica de España y la puesta en riesgo de la convivencia entre los españoles".

LA CONVIVENCIA ENTRE ESPAÑOLES, "MÁS DIFÍCIL QUE HACE 20 AÑOS"

Además, como ha reconocido, "la convivencia entre españoles es ahora más difícil que hace 20 años" porque lo que ha hecho Sánchez "ha sido levantar muros y enfrentar a los españoles. Ha abandonado el espacio del diálogo". Lo que hay que recuperar, ha añadido, es "poder hablar de las políticas que importan a la gente".

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Frente a ello está "pactar con los enemigos de la nación española, es algo tan demencial como llamar a los españoles a que se suiciden. Eso es lo que tenemos que evitar".

Por tanto ha apelado a fortalecer el estado español porque "Pedro Sánchez lo ha derrumbado en esta legislatura". "Se ha derrumbado en Ceuta, con los accidentes ferroviarios o cuando se ha perdido la confianza en el sistema institucional".

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Ante ello, ha dicho, la palabra básica en democracia es "confianza" y por eso asegura que con el PP volverá la confianza a las instituciones. También ha asegurado que el PP respetará la independencia de la Fiscalía General del Estado, las leyes, cumplirá las normas y contará con comportamientos morales. "Es tan importante cumplir la ley como comportarse correctamente".

SEGURIDAD Y FRONTERAS

En otro orden de asuntos, Aznar se ha referido a la importancia de que el Estado esté presente en todo el territorio nacional y garantizar su seguridad. Una seguridad que pasa por el control de las fronteras, "se tiene que acabar que entre cualquiera cuando le dé la gana. Pueden entrar, pero de forma ordenada".

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En este sentido, ha continuado, fortalecer el estado no es "tener 3.000 militares acuartelados en Ceuta mirando cómo se invade España. Se debería haber dado una orden y la debía de dar el presidente del Gobierno o la ministra de Defensa".

Frente a todo ello, Aznar ha reconocido que desde el PP "sabemos que se pueden cambiar las cosas porque nosotros lo hemos hecho; Se pueden bajar los impuestos y recaudar más, se puede reducir el gasto, hacerlo más eficaz, repartirlo mejor y no despilfarrar recursos, se puede bajar la deuda de un país y tener una seguridad social saneada".

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Por lo tanto, ha finalizado, "mejorar el país es posible" pero eso se hará con un Gobierno y un presidente fuerte, como el PP y Alberto Núñez Feijóo. "Todo pasa para que los que están ahora se vayan y contar con un Gobierno con capacidad".