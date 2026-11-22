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València, 22 nov (EFE).- Un equipo del laboratorio MACOM del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV),especializado en neuromarketing político, estudia qué reacciones y emociones provocan los carteles electorales y cómo influye en el voto final.

Los investigadores han analizado las expresiones faciales de los rostros de Sánchez, Feijóo, Colau y Abascal en las diferentes propuestas de carteles electorales y han identificado las emociones que transmiten, centrados en el papel de la imagen y las emociones en esas primeras impresiones.

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El equipo dirigido por David Juárez estudia cómo reacciona el electorado al ver distintas propuestas de carteles y para ello utiliza una técnica conocida como 'face coding' o codificación facial.

Con ella, pueden identificar cambios visibles en el rostro, como un movimiento de las cejas o de la boca, mientras las personas participantes observan los carteles. Esas expresiones, según avanza Juárez, ofrecen indicios sobre su reacción al material electoral, ha informado la UPV.

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"La apariencia de un candidato puede influir en la intención de voto porque las personas construimos impresiones sobre competencia, confianza y liderazgo antes de disponer de información suficiente sobre sus propuestas", afirma David Juárez.

En esa primera lectura intervienen la mirada, la postura, la vestimenta y la edad aparente, además de la apariencia física. Y una misma expresión puede interpretarse de manera distinta según el contexto de la campaña.

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En su estudio, el equipo de la UPV ha analizado la reacción de 80 participantes ante los carteles de los cuatro principales candidatos de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal.

Juárez explica que, en 2005, un estudio publicado en Science por Alexander Todorov y su equipo demostró que bastaba un segundo de exposición al rostro de un candidato para que los participantes se hicieran una idea de su competencia.

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"En las elecciones al Congreso de Estados Unidos analizadas, esas impresiones permitieron anticipar el resultado de las contiendas mejor que el azar. Y en 2011, Gabriel Lenz y Chappell Lawson observaron que la relación entre la imagen de los candidatos y la decisión de voto era más marcada entre las personas con menor conocimiento político y mayor exposición televisiva", añade.

Para el investigador de la UPV, la imagen forma parte de una estrategia de comunicación más amplia, en la que también cuentan los gestos, los mensajes audiovisuales y la identificación con un grupo.

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"El sentimiento de pertenencia a un grupo es uno de los grandes recursos emocionales de la comunicación electoral. Esa capacidad de conectar con el público ayuda a explicar por qué una imagen o un mensaje pueden provocar una reacción inmediata, antes de que el votante valore las propuestas", concluye. EFE