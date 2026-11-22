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Ávila, 22 nov (EFE).- La número dos del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido este domingo en Ávila la necesidad de una victoria "ancha" del PP sobre el PSOE para que Pedro Sánchez "no se atrinchere en su escaño envenenando la vida pública".

Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, ha participado en un foro abierto a los ciudadanos, junto al presidente provincial del PP y número dos al Senado por Ávila, Carlos García, y al resto de los candidatos abulenses a las cámaras Alta y Baja.

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Ante unas quinientas personas, se ha referido a las elecciones del 29 de noviembre como "prepolíticas" porque van "más allá de cualquier consideración ideológica", de manera que a su juicio deben servir para "fijar el listón moral de la vida pública".

En este contexto, y entre críticas continuas hacia Sánchez y su Gobierno, Cayetana Álvarez de Toledo ha apelado a los "socialistas decentes" poniendo como ejemplo y "gran referente" a Nicolás Redondo Terreros, de quien ha recordado que hace unos días dijo que "no se puede votar este Partido Socialista".

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Tras este argumento, Álvarez de Toledo ha afirmado que el PP "necesita una victoria muy grande y muy ancha", que ponga "una distancia máxima entre el PSOE y el PP, para que Sánchez no se atrinchere en su escaño y se quede ahí intoxicando y envenenando la vida pública".

Además, ha defendido que esa victoria "ancha" debe servir para que el Partido Socialista "encare un proceso de refundación o extinción", que a su juicio "ese es el dilema" del PSOE, especialmente después de "pactar con un partido como Bildu, al que le parece bien haber asesinado a tu compañero..., a partir de ahí ¿qué es robar?, ¿qué es mentir?".

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Tras lamentar que en el actual grupo socialista no se vea ningún "brote verde decente" en esta dirección, Álvarez de Toledo ha señalado que el PSOE "tendrá que hacer algo parecido a lo que Felipe González hizo cuando en la transición se hizo cargo del Partido Socialista".

"Y a partir del Congreso de Suresnes (1974) inició un recorrido y un viaje en el que rompe con el marxismo, para convertir al PSOE en una fuerza con vocación de mayoría, incluso de hegemonía", ha apostillado quien también es historiadora.

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Tras esta reflexión, la número dos del PP por Madrid, ha insistido: "Lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir esa victoria muy ancha, muy fuerte, muy grande".

Por otra parte, ha anunciado que si el PP llega al Gobierno derogará las leyes de amnistía y de "memoria antidemocrática", al tiempo que planteará una auditoría general para "saber en qué se ha gastado el dinero de los españoles".EFE

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(foto)