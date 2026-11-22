Guardar

Pamplona, 22 nov (EFE).- Jagoba Arrasate introduce cuatro novedades en la alineación de su equipo respecto al encuentro ante un Málaga que revoluciona el once.

La gran novedad es el regreso de Aimar Oroz a la titularidad en su primera convocatoria desde el pasado mes de agosto.

PUBLICIDAD

Sergio Herrera, Diego Rico, Aimar Oroz y Kike Barja son las cuatro novedades en el once. Arrasate apuesta por estos cambios para afrontar el encuentro, con el regreso de Oroz como uno de los nombres propios de la alineación.

Por su parte, el Málaga presenta una auténtica revolución con siete cambios: Larrubia, Joaquín, Salinas, Rafa, Recio, Murillo y Martínez entran en el equipo. Los andaluces buscan dar un giro a su situación y lograr, de una vez por todas, la primera victoria de la temporada.

PUBLICIDAD

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Rico, Aimar, Moncayola, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Barja.

Málaga: Herrero; Murillo, Pastor, Recio; Larrubia, Rafa, Martinez, Joaquin, Salinas; Dotor, Niño. EFE

le/ja