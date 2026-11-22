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Inés Morencia

Valladolid, 22 nov (EFE).- El Salvador, de Valladolid, ha comenzado con victoria su periplo en la Copa del Rey en un partido que controló desde el inicio y en el que anuló a una Santboiana con poca mordiente ofensiva.

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Los vallisoletanos habían aprendido la lección del debut liguero ante el cuadro barcelonés y no tardó en hacerse con los mandos del juego, lo que se tradujo en un primer ensayo en el minuto 4, bajo palos, de Jacobo Ruiz que, con la transformación de Santi Ortega, establecía el 7-0 en el marcador.

Este fue respondido, de manera inmediata, por los de Santboi, que aprovecharon un golpe de castigo para recortar diferencias.

Pero el conjunto chamizo reaccionó también rápidamente, y con otra buena jugada de continuidad, añadía otros siete puntos a su casillero, con otra marca de Dani Chico y posterior conversión (14-3).

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El partido estaba muy abierto, con muchas alternativas para uno y otro equipo. Estaba claro que cualquier error podía pagarse caro y, de hecho, una de las llegadas de los barceloneses, con superioridad numérica en el campo, tras la amarilla a Santacruz, terminó con un ensayo de castigo.

14-10 en el electrónico de Pepe Rojo, y los vallisoletanos con dos jugadores menos, ya que también vio la cartulina amarilla Fernando Romanos, por lo que El Salvador se vio obligado a redoblar los esfuerzos defensivos.

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Pese a esa inferioridad, los vallisoletanos pudieron añadir otro ensayo que remató Dani Chico para dejar el tanteo en 21-10 al descanso.

Tras la reanudación, El Salvador subió la intensidad en ataque, lo que se tradujo en hasta cuatro ensayos; el primero de Lucas Santacruz, dos de Javier Coronel y el último, de Jaime Powys por el ala, con una marca, entre medias, de los catalanes.

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Así, el resultado quedó en el definitivo 47-17, que evidencia la progresión del conjunto vallisoletano, que comienza bien su camino en la Copa del Rey.

47- El Salvador: Rodrigo Pelaz, Fernando Romanos, Jacobo Ruiz, Rocky Keneally, Cristian Abarca, Dani Chico, Lucas Santacruz, Álvaro Sánchez, Facundo Munilla, Santi Ortega, Diego Blasco, Álvaro Swords, Unax Zuriarrain, Lucas Álvarez, Alfonso Enciso.

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También jugaron: Saúl Alonso, David Alonso, Jaime Powys, Ignacio Arraiza, Javier Coronel, Jaime Vega, Julio Sanz, Martin Teidons.

17- UE Santboiana: Tomy Leonori, Pau Massoni, Aniol Franch, Giorgi Chokhonelidze, Ignasi Carbonell, Paul Vila, Niels Van de Ven, Marçal Carreras, Alberto Millán, Matías Jabase, Ricard Pérez, Woody Ferrer, Jack Daniels, Dylan Díaz, Marcel Sirvent, Alan Pedrol,

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También jugaron: Nicolo Grassi, Paul Vilches, Alan Pedrol, Albert Pozo, Marc Daga, Joan Lofo, Genís Carbonell, Oriol Jorba.

Anotaciones: 7-0 (m.4), ensayo de Jacobo Ruiz que pasa Santiago Ortega. 7-3 (m.7), golpe de castigo que convierte Marcel Sirvent. 14-3 (m.11), ensayo de Dani Chico que pasa Santi Ortega. 14-10 (m.29), ensayo de castigo. 21-10 (m.39), ensayo de Dani Chico que convierte Alfonso Enciso. 28-10 (m.48), ensayo de Lucas Santacruz que pasa Santi Ortega. 35-10 (m.56), ensayo de Javier Coronel que pasa Santi Ortega. 35-17 (m.62), ensayo de Nicolo Grassi que transforma Marcel Sirvent. 42-17 (m.66), ensayo de Javier Coronel que convierte Santi Ortega. 47-17 (m.77), ensayo de Jaime Powys.

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Árbitro: Federico Javier Japas (Federación valenciana). Mostró cartulina amarilla a Lucas Santacruz (m.27), Fernando Romanos (m.29), de Vulcanizados Álvarez El Salvador y a Jack Daniels (m.77), de la U.E Santboiana.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los octavos de final de la NTT Data Copa del Rey, del grupo F, disputado en los campos de Pepe Rojo, en Valladolid. EFE

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im/rjh/jpd